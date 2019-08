Tocco da Casauria entra nel circuito delle Città del Vino, ecco quando

TOCCO DA CASAURIA – Con una cerimonia benaugurale accompagnata da un convegno e da uno spettacolo teatrale, Tocco da Casauria entra ufficialmente nel prestigioso circuito delle Città del Vino e diventa così il 32° comune abruzzese facente parte di questa importante associazione, nata nel 1987 a Siena, e cresciuta nel tempo grazie alla qualità del prodotto enologico italiano.

Le colline dell’area toccolana e casauriense danno infatti vita a prestigiosi vini: dagli chardonnay ai trebbiani, dal pecorino alla passerina, fino alla robustezza di eccellenti montepulciani e cerasuoli, prodotti di grande qualità che esaltano il valore della cultura enogastronomica dell’intera zona e che ogni anno ricevono attestati di qualità e premi nei concorsi enologici.

“La ricchezza e la varietà di vitigni che colorano la collina toccolana meritano un riconoscimento istituzionale adeguato – spiegano Maria Lucia D’Intino, consigliere Comunale, e l’Assessore Eugenio Salce, che hanno organizzato l’evento inaugurale -. Più famosa e celebrata anche in passato per i propri ulivi secolari, Tocco ha un patrimonio vitivinicolo d’eccellenza, che negli ultimi anni, grazie alla cura dei produttori, sta emergendo sempre più”.

“Dopo le Città dell’olio, associazione di cui siamo vice-coordinatori regionali, entriamo in Città del vino non solo come atto celebrativo di un prodotto caratteristico – spiega il Sindaco Riziero Zaccagnini -, ma come certificazione di valore di un territorio che merita di essere promosso, scoperto, assaporato. Sarà anche questo uno dei canali capaci di attrarre su Tocco da Casauria la curiosità di turisti e cultori del buon bere”.

É dunque il caso di festeggiare, e l’amministrazione comunale di Tocco ha scelto la data del 30 agosto 2019 per presentare alla cittadinanza, alla stampa e alle autorità questo importante riconoscimento, con un’iniziativa ad hoc.

La cerimonia, che inizierà alle ore 18.00 presso il Teatro “Michetti”, sarà presieduta dal sindaco di Tocco, Riziero Zaccagnini, e vi prenderanno parte anche l’Assessore Regionale alle politiche Agricole, Emiliano Imprudente, il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, l’Ambasciatore di Città del Vino Tito Ceri, il coordinatore Regionale dell’associazione, Fabrizio Montepara.

Durante la cerimonia sarà presentato il volume “La viticoltura storica in Italia”, con un’ampia sezione dedicata all’Abruzzo: ne parleranno gli autori, Aurelio Manzi e Mauro Pellegrini, coordinati dal cuautore e attualmente diretto del Parco Maiella, Luciano Di Martino.

A margine della manifestazione, vi sarà un buffet con prodotti tipici e una degustazione di vini locali, prima del finale in serata, con lo spettacolo sensoriale “Poetar di Vino”, con Simone Càstano e Valentina D’Andrea, che si terrà in piazza “Gennaro Manna” alle 21.00.