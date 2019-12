L’Impavida Ortona sfida Lagonegro nel giorno di Santo Stefano

Ultima gara dell’anno e ultima gara del girone di andata giovedì 26 dicembre quando ospiterà la troupe di Lagonegro allenata da Mister Falabella

ORTONA – Punto di forza di questa Geovertical Geosat Lagonegro l’opposto russo Igor Tiurin, l’anno scorso tra i top-scorer in A2 con la Menghi Shoes Macerata. Rodata la coppia dei centrali, formata da Spadavecchia e Robbiati. Lagonegro, fuori dai giochi per quanto riguarda la Coppa Italia, occupa attualmente l’ottava posizione in classifica a 10 punti, verrà ad Ortona con l’intento di far punti per allontanarsi il più possibile dalla zona rossa distante solo quattro punti. Ex di turno il palleggiatore Matteo Pedron, che lo scorso anno era proprio a Lagonegro.

Ormai l’infermeria della Sieco comincia ad essere molto affollata. Christoph “Bibob” Marks prosegue lento ma imperterrito nel suo recupero, così come Capitan Simoni, sebbene lui proceda più spedito verso il reintegro. Discorso a parte per Dario Carelli e Giuseppe Ottaviani. Il primo non è neanche sceso in campo nell’ultima conto il Calci mentre Ottaviani ha dovuto fermarsi durante il terzo set per rientrare, stringendo i denti, solo al quarto. Per lui problemi di infiammazione ad un ginocchio. Entrambi si stanno sottoponendo ad adeguate terapie per essere in campo a Santo Stefano.

La Sieco affronta questa nuova sfida da terza in classifica, superata proprio dal Calci, al secondo posto e dal Siena, ora primo. La qualificazione alla coppa Italia è comunque a portata di mano e in caso di vittoria contro Lagonegro, magari con un piccolo aiuto da parte di Santa Croce che riceverà la Peimar, si potrà pensare anche ad un piazzamento migliore nella griglia di Coppa.

I precedenti tra le due formazioni raccontano che su quattro incontri disputati, Lagonegro ne ha vinti tre, lasciandone solo uno agli ortonesi. Chiamati a dirigere l’incontro sono i signori Carcione Vincenzo (Roma) e Feriozzi Ugo (AP).

Per chi non potesse essere presente al palasport, la diretta streaming è disponibile sul nostro sito www.impavidapallavolo.it

Queste le altre gare in programma per la XI giornata di campionato

Emma Villas Aubay Siena – Conad Reggio Emilia

Olimpia Bergamo – Sarca Italia Chef Centrale Brescia (28/12/19)

Materdominivolley.it Castellana Grotte – BCC Castellana Grotte

Pool Libertas Cantù – Synergy Mondovì

Kemas Lampiel Santa Croce – Peimar Calci

Classifica: Siena 23, Calci 22, ORTONA 21, BCC Castellana 19, Bergamo 18, Sana Croce 16, Lagonegro 10, Materdomini Castellana 9, Reggio Emilia 9, Cantù 6, Mondovì 5.