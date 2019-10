Antica Fiera di Tornimparte, il programma 2019

TORNIMPARTE – L’Antica Fiera di Tornimparte, una manifestazione carica di storia essendo stata proposta dal Consiglio Comunale di Tornimparte già 1868, è, quest’anno, al centro di un ambizioso progetto di rilancio, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale. Da quest’anno un comitato civico per la valorizzazione dell’Antica Fiera di Tornimparte supporta l’Amministrazione Comunale nella definizione delle linee di sviluppo della manifestazione, raccordandosi con il Comitato Parrocchiale per la Festa Religiosa (fin dalla sua istituzione, infatti, la Fiera è legata alla festa dell’Addolorata della Parrocchia di San Panfilo).

Il programma predisposto vuole essere rispettoso della tradizione dell’Antica Fiera pur individuando un percorso di valorizzazione che passa, necessariamente, per l’evoluzione della manifestazione. In questo senso bisogna leggere lo spostamento sperimentale del mercato dell’Antica Fiera al giorno domenica 20 Ottobre. Da qui l’idea di predisporre un insieme di eventi, mostre, convegni per mantenere una stretta connessione tra la Festa dell’Addolorata del 15 Ottobre è l’Antica Fiera che si svolgerà il 20 Ottobre, proprio nello spirito della deliberazione di Consiglio Comunale del 1868 che istituì la Fiera.

PROGRAMMA

15 Ottobre, alle ore 17.00 – inaugurazione di Fier’Arte e Cultura in Fiera, una mostra d’arte diffusa realizzata all’interno del paese e uno spazio di promozione a cura delle Associazioni di Tornimparte in cui mostrare la fervente attività culturale di Tornimparte.

15 Ottobre è, inoltre, il giorno di Saturnino Gatti nella Chiesa di San Panfilo, uno dei nostri tesori! Il convegno “Saturnino Gatti e il suo Tempo” è, tra l’altro, il primo evento di “Saturnino”, un progetto di valorizzazione proposto nell’ambito del bando “L’Aquila città della memoria e della conoscenza” che, recentemente, è giunto a finanziamento. Appuntamento alle ore 17.00, nella Chiesa di San Panfilo.

Il 16 Ottobre, alle ore 18.00, “Gli Usi Civici tra Boschi e Pascoli”, un tavolo intorno al quale abbiamo voluto mettere Istituzioni, Operatori, Associazioni di Categoria, Tecnici per confrontarci insieme sul futuro delle proprietà condivise.

Il 17 Ottobre, alle ore 18.00 “Mirum Iter – la Montagna tra Storia Cultura e Futuro”, un percorso ideale che parte dalle opportunità offerte dagli strumenti normativi attuali, passa attraverso le iniziative che stanno mettendo in campo gli Enti Locali e termina con una visione del Futuro che non dimentica la Storia dei Luoghi.

Il 18 Ottobre, alle ore 10.00 è il turno de “La Fiera nella Scuola”, un momento di incontro tra i nostri piccoli alunni e un gruppo di “storici” per raccontare come era l’Antica Fiera in passato e come la vedono in futuro i nostri piccoli cittadini. Perchè la Fiera torni ad essere, anche, un ponte tra le generazioni!

Sabato 19 Ottobre, alle ore 10, una camminata nel bosco ci darà l’occasione di visitare luoghi che sono, forse, dimenticati ma che sono parte della nostra storia. E nel mezzo tanti racconti fantastici. Poi, nel tardo pomeriggio, “Aspettando la Fiera” in piazza, intorno al fuoco, tra castagne e vin brulè.

Ed infine, Domenica 20 Ottobre, dalle ore 8.00 in poi, il mercato, la mostra mercato del bestiame, lo spazio culturale, tanto spazio destinato ai prodotti locali, lo show cooking con i prodotti del Paniere a cura di Slow Food L’Aquila, l’ormai tradizionale mostra micologica a cura della sezione “Valforana” del G.E.M.A. e tanto, tanto altro.