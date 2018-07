Eventi a Chieti: weekend dal 20 al 22 luglio

Cosa fare il fine settimana in provincia di Chieti? In primo piano i concerti di Michele Zarrillo e Giusy Ferreri a Francavilla

Al centro del weekend dal 20 al 22 luglio nel teatino ci sono i concerti a Francavilla al mare di Michele Zarrillo e Giusy Ferreri. Ma non vanno dimenticate le sagre e le numerose occasioni di movida. Proseguono a palazzo D’Avalos a Vasto la mostra “Dopo il diluvio” dedicata alle opere di Filippo Palizzi e al Museo Costantino Barbella di Chieti “Depth of the sea” con le opere di Fathiya Tahir. I dettagli di tutti gli eventi si possono visualizzare sul calendario aggiornato su Chieti e dintorni.

Venerdì 20 luglio 2018



Per chi ama la vita all’aria aperta in programma escursioni a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna a Punta Aderci, la ormai classica minicrociera o l’escursione in canoa o in sup lungo la Costa dei Trabocchi, l’aperitivo cenato al Trabocco di San Vito Chietino. A pochi kilometri, a Fossacesia, possibilità di visitare il mercato della Costa dei Trabocchi, volto a far conoscere i prodotti del territorio. Cena spettacolo al Supporter Beach di Fossacesia. In occasione di Foro in Festa a Francavilla al mare Sagra delle sagne e ceci e alle ore 21 in piazza Sant’Alfonso concerto di Michele Zarrillo. Prima giornata di Sapori di Pesca ad Atessa. Serata di buon cibo e buona musica a Castel Messer Raimondo. Dalle ore 21.30 al Gran Caffè Vittoria di Chieti tributo a Carlos Santana in compagnia dei CAASBand e dalle ore 22 al Cafè Enigma di lanciano con gli Zeroes. Dalle ore 22.30, invece, alla Birreria La Porta di Lanciano selezione di brani hard rock, punk, blues ,dagli anni 70 fino ad oggi a cura dei Basso e chiudo. Notte bianca a Vasto. Si balla latino al El Domingo di San Salvo e commerciale al Lido Serenella di Fossacesia.

Sabato 14 luglio 2018

La giornata inizia prestissimo con il concerto all’alba all’Abbazia di San Giovanni in Venere di Fossacesia. Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta la Costa dei Trabocchi è senza dubbio la protagonista grazie all’escursione a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna, alla minicrociera, all’escursione in canoa o in sup, all’aperitivo cenato al Trabocco di San Vito Chietino e al mercato dei prodotti tipici a Fossacesia. Visita guidata alla Via Tecta con inizio alle ore 15.30. Trentatreesima edizione della Sagra del prosciutto a Mozzagrogna. In serata, secondo appuntamento con Sapori di Pesca a Piazzano d’Atessa. A Francavilla secondo giorno della Sagra delle sagne e ceci col pesce. Sempre a Francavilla dalle ore 21 nuovo appuntamento con l’edizione estiva de Il Cervellone quiz. In occasione della festa in onore di San Gabriele dell’Addolorata va in scena la comicità di Uccio De Santis. Dalle ore 21.30 spettacolo di Rocco Papaleo a Palazzo D’Avalos a Vasto: un viaggio in cui le parole incontrano la musica tra canzoni, racconti e monologhi. Dalle ore 22.30 all’Outside the Theatre di Lanciano live dei Cut. Si balla al Baja Village di Vasto con ospite speciale il dj Federico Scavo e al El Domingo di San Salvo.

Domenica 15 luglio 2018



Per le escursioni, oltre a quelle ambientate nella Costa dei Trabocchi (a cavallo dalla spiaggia di Punta Penna fino a punta Aderci, in mini crociera, in canoa o in sup lungo il litorale, con aperitivo cenato al Trabocco di San Vito Chietino) si segnala quella alle cascate di San Giovanni. Dalle ore 17 Sangria party ai Bagni da Gianni a Francavilla mentre a Lanciano si gioca a scacchi in piazza (Largo Carlo Tappia). In serata Festa del Borgo a Guardiagrele. Alle ore 21 al Parco dei Priori di Fossacesia Lino Guanciale porta in scena la sua Itaca. A partire dalla stessa ora al Bar Fuori Corso omaggio alla musica italiana a cura dei Freak e a quella dei Pooh al Kaihlua Beach di Francavilla con i Millenium. Dalle ore 21.15 le Terme Romane di Chieti ospitano il concerto per pianoforte del Maestro Francesco Sentuti. Alle ore 21.30 a Vasto a Palazzo D’Avalos va in scena il musical “Vedo con i tuoi occhi” mentre in piazza Barbacani, viene presentato il libro “D’amore e di baccalà” di Alessio Romano. Dalle ore 22 a La vecchia lanterna di Ortona tributo a Biagio Antonacci in compagnia dei ChiAma. Si balla al Supporter Beach di Fossacesia.