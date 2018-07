PESCARA – Nella lunga Notte Bianca dell’Adriatico 2018 a Pescara dello scorso 14 luglio vogliamo ricordare il concerto di Irene Grandi. In un orario un pò insolito (intorno all’una di notte) lo stadio del mare si è colorato di luci soft e sulle note di “Prima di partire per un lungo viaggio” ha avuto il via il live.

Raffinato negli arrangiamenti si è sviluppato nella prima parte con tanti successi arrangiati in chiave più spiccatamente acustica. E così scorrono le note di “La cometa di Halley”, “Alle porte del sogno” fino ai più acclamati “In vacanza da una vita”, “Un motivo maledetto”, “Eccezionale” ad allietare i migliaia di fans assiepati nel tratto di spiaggia dietro la nave di cascella. Si è creata dunque un sorta di atmosfera “intima” a esaltare le sue doti canore e nello stesso tempo a mettere in primo piano i contenuti dei brani più che il ritmo della loro musica.

La cantautrice toscana ha voluto quindi omaggiare lo scomparso David Bowie dedicandogli “The Man Who Sold”. Da quel brano in poi il prato stellato nella riviera di Pescara si è arricchito di nuova energia data dai più ritmati “Bruci la città”, “La tua ragazza sempre” e “Lasciala andare”. Ma è solo nel bis conclusivo che è uscita fuori tutta la carica rock con “Stato di gratitudine” e “Bum bum” non prima aver ricordato Pino Daniele con “Se mi vuoi” dove conquistò tutti nel duetto con il cantautore napoletano.

Hanno accompagnato in questa serata di musica l’artista tre musicisti che la supportano da anni sul palco e in studio. Parliamo di Saverio Lanza (coautore e produttore) alla chitarra e piano, Fabrizio Morganti alla batteria e Piero Spitilli al basso e contrabbasso.

La cantante tornerà in concerto il prossimo 10 agosto a Salo’ (BS) al Festival Acquedotte.

Scaletta dei brani concerto Irene Grandi del 14 luglio 2018 a Pescara

Prima di partire per un lungo viaggio

La cometa di Halley

Alle porte del sogno

Un vento senza nome

Ma

Non resisto

Mille

In vacanza da una vita

Un motivo maledetto

Eccezionale

The Man Who Sold the World (omaggio David Bowie)

Bruci la città

La tua ragazza sempre

Lasciala andare

bis

Se mi vuoi

Stato di gratitudine

Bum bum

Foto a cura di Roberto Di Blasio