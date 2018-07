Abruzzo turismo: eventi dal 20 al 22 luglio

Cosa fare questo weekend in Abruzzo? In primo piano i concerti di Michele Zarrillo, Giusy Ferreri e Dolcenera e le sagre

Concerti, mostre, Sagre, rassegne e sagre, serate disco in riva al mare. Sono tantissimi anche nel weekend dal 13 al 15 luglio gli appuntamenti in tutta la Regione, tanto da avere l’imbarazzo della scelta. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Eventi Weekend 20-22 luglio 2018: PESCARA – CHIETI – L’AQUILA – TERAMO

Cominciamo dalle mostre, partendo da Pescara. Proseguono al Museo Paparella “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi“, al Circolo Aternino la mostra fotografica “Metafisica”, da Acme fumetti Il mondo di Ester. Nel teatino si possono visitare a palazzo D’Avalos a Vasto la mostra “Dopo il diluvio” dedicata alle opere di Filippo Palizzi e al Museo Costantino Barbella di Chieti “Depth of the sea” con le opere di Fathiya Tahir. Proseguono alla Fortezza di Civitella del Tronto “La Fortezza dell’arte”, ad Atri le mostre Materia prima, Infinitamente e Amazigh e a Giulianova Frammenti di grazia, mostra personale di Luca Farina. A Pereto, le opere di 17 artisti sono visibili in diversi spazi – sia all’aperto che al chiuso – comprendenti chiese, cantine, abitazioni dismesse, vicoli e piazze.

Al centro del weekend ci sono i concerti di Michele Zarrillo e di Giusy Ferreri a Francavilla e quello di Dolcenera a Pescara. E, come sempre, le sagre.

A Città Sant’Angelo prosegue il tradizionale appuntamento con Dall’Etna al Gran Sasso, giunto quest’anno alla sua diciassettesima edizione, mentre a Villanova di Cepagatti c’è la Festa della birra. Nel teatino si segnalano “Sapori di pesca” a Piazzano d’Atessa e la trentatreesima edizione della Sagra del prosciutto a Mozzagrogna. Nel teramano due manifestazioni dedicate alle birre artigianali, a Civitella del Tronto “Un borgo di birra” e ad Atri “Pinta tra i dipinti”e quattro sagre: a Poggio Cono “Lu magnà de na vodde” (in serara concerto de I Musici), dedicata ai piatti tipici della tradizione teramana e abruzzese; a Collepietro di Mosciano Sant’Angelo la Rievocazione storica della trebbiatura e a Cologna Paese la Sagra de lu stennmass. A Tortoreto la Sagra dei piatti tipici.



Grandi appuntamenti legati nell’aquilano al Festival del Gran Sasso e alla rassegna I cantieri dell’immaginario.

Numerosissime, come sempre, le occasioni di ballo in riva al mare, con musica caraibiche e non. E per finire si ricordano le gite all’aperto, per tutti i gusti e per tutte le età: in kayak, a cavallo e a piedi, di giorno o in notturna, accompagnate da aperitivo e non.