Eventi a Pescara: weekend dal 20 al 22 luglio

Cosa fare a Pescara nel fine settimana? In primo piano il concerto di Dolcenera e la sagra “Dall’Etna al Gran Sasso”

PESCARA – Al centro del weekend pescarese che va dal 20 al 22 luglio ci sono il concerto di Dolcenera, in programma venerdì sera al Caffè les Paillotes e gli ultimi giorni della manifestazione Dall’Etna al Gran Sasso. Sguardo alle mostre: proseguono al Museo Paparella “Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi: dalla Puglia a Parigi attraverso la via degli Abruzzi“, al Circolo Aternino la mostra fotografica “Metafisica” e da Acme fumetti Il mondo di Ester. Vediamo nel dettaglio gli appuntamenti a Pescara ricordando che nel nostro calendario eventi è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida pescarese vi rinviamo all’articolo dedicato.



Venerdì 20 luglio 2018

Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta in programma ci sono l’escursione in kayak nelle acque antistanti Pescara, la visita al Centro Lontra di Caramanico (con o senza attività di avvistamento serale), quella guidata nel centro di Caramanico accompagnata da degustazioni, la pedalata enogastronomica lungo il fiume Tirino e l’escursione pomeridiana all’Eremo di San Bartolomeo. Due gli appuntamenti enogastronomici: Dall’Etna al Gran Sasso, connubio di sapori e culture siciliana e abruzzese e la Festa della birra a Villanova di Cepagatti. Dalle ore 18.30, per la Rassegna “Moroni a mare”, presso la spiaggia libera attrezzata (all’altezza di via L. Muzii), presentazione del libro “La migliore amica” di Alessio Pelusi mentre alle ore 20.30 presso la Sala Tosti dell’Aurum sarà illustrato il romanzo vincitore del VI premio nazionale di letteratura italiana contemporanea LCE “Dillo con le tue parole” di Maria Luisa Grande.

Dalle ore 20 pizzica in compagnia dei Ripatemare all’Osteria pane e vino e karaoke in compagnia di Betta Papini al Ristorante Grotta del Marinaio. Per Pescara Jazz appuntamento alle ore 21.15 al Teatro D’Annunzio con Brad Muhldau. Tra gli ospiti del Convivum artis, in corso di svolgimento a Pianella, ci sarà anche Rossana Casale. Tanti i tributi musicali. Dalle ore 21.30 a Briciola a Mannarino e Bandabardò in compagnia dei Malamor, per la rassegna Estatica, in corso di svolgimento al Porto Turistico, agli AC/DC e ai Guns’n Roses a cura, rispettivamente, degli Hells Bells e dei Dust n’Roses. Dalle ore 23 al Pepito Beach ancora musica dei Guns n’Roses in compagnia dei Locomotive, arrivati direttamente dalla Capitale.

Sabato 21 luglio 2018

Proseguono Dall’Etna al Gran Sasso e la Festa della Birra a Villanova di Cepagatti. Per Pescara jazz appuntamento alle ore 21.15 al Teatro D’Annunzio con Bill Frisell. Al Convivum Artis a Pianella serata dedicata alle arti visive. Per la rassegna Estatica, in corso di svolgimento al Porto Turistico, omaggioalla musica italiana: i Notte di Nore riproporranno brani di Claudio Baglioni, Roby Ranalli & Band quelli di Antonello Venditti, Fabio Ricci i successi di Renato Zero. Dalle ore 22 jazz al Bloom.

Domenica 22 luglio 2018

Si concludono Dall’Etna al Gran Sasso e la Festa della Birra a Villanova di Cepagatti. Per Pescara jazz appuntamento alle ore 21.15 al Teatro D’Annunzio con Benny Golson. Al Convivum Artis a Pianella serata dedicata al teatro. Per la rassegna cinema sotto le stelle dalle ore 21.15 proiezione di Mediterraneo di Gabriele Salvatores mentre per Estatica alle ore 21.30 saliranno sul palco Greg & the Frigidaires. Dalle ore 22 concerto di Dolcenera: l’artista salentina si esibirà al Caffè Les Paillotes. Sempre alle ore 22 consueto appuntamento della domenica a La Lampara in compagnia della BetoBanda.