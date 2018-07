Eventi a L’Aquila: weekend dal 20 al 22 luglio

Cosa fare nel fine settimana a L’Aquila? Tra gli appuntamenti in primo piano I cantieri dell’immaginario e le feste dedicate alla birra

L’AQUILA – Tanti e intensi gli appuntamenti al centro del weekend dal 20 al 22 luglio aquilano. Dagli spettacoli legati a I cantieri dell’immaginario al Fetival del Gran Sasso, passando per il Festival dei momenti musicali e le feste dedicate alla birra. Sguardo alle mostre: sabato inaugura la Straperetana: per un mese, a Pereto, le opere di 17 artisti saranno visibili in diversi spazi – sia all’aperto che al chiuso – comprendenti chiese, cantine, abitazioni dismesse, vicoli e piazze. I dettagli si possono visualizzare sul calendario aggiornato su L’Aquila e dintorni.



Venerdì 20 luglio 2018



Dalle ore 16 hanno inizio le visite guidate tematiche alla scoperta delle opere più rappresentative del Rinascimento al MuNDA. Dalle ore 19 al Gran Caffè letterario di Sulmona viaggio nel tempo attraverso le tappe fondamentali della storia del Rock negli anni della rivoluzione culturale 1966 – 1972. In serata escursione astronomica con partenza dal Rifugio Casale del Monte, dove è possibile anche cenare. Proseguono gli appuntamenti relativi Festival dei momenti musicali (recital a Oricola), al Festival del Gran Sasso e alla rassegna I cantieri dell’immaginario (stasera Corpus 2.0 all’Auditorium del parco). Dalle ore 21 allo Spazio Rimediato va in scena Bianca come la neve, con testo liberamente tratto dal racconto dei Fratelli Grimm. Serata country al Centro Ippico St Just. Dalle ore 21.30 concerto degli M4U al bar Il Portico di Avezzano. Si balla alla Casetta nel parco, dove ospite sarà la Brook Logan di Beautiful, all’anagrafe Katherine Kelly Lang.

Sabato 21 luglio 2018

Tante le escursioni in programma. Si va a cavallo nelle valli limitrofe di Scanno e a Pescocostanzo, in ebike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio, a piedi al castello di Bominaco, ai laghetti di Campo Imperatore e nelle Gole del Sagittario, in notturna nel bosco di Sant’Antonio. Continuano anche gli appuntamenti afferenti al Festival dei momenti musicali (concerto a Carsoli), al Festival del Gran Sasso e alla rassegna I cantieri dell’immaginario (stasera concerto al Chiostro del Convento di San Giuliano). Dalle ore 20.30 a Sulmona Festa della Birra al Sestiere Bonomini e al Sestiere Porta Manaresca; stand gastronomici e dj set di Alex Natale al Sestiere Porta Passeri.

Domenica 22 luglio 2018

Tra le escursioni in programma si segnalano quelle a cavallo nelle Valli di Scanno e a Pescocostanzo, quella a piedi o in ebike a Roccacalascio e la Traversata delle Mainarde per i più allenati. Ritorna l’occasione di vivere un giorno da pastore nelle Gole del Sagittario. Continuano gli appuntamenti afferenti al Festival della Piana del Cavaliere, al Festival del Gran Sasso e alla rassegna I cantieri dell’immaginario (Gran gala di lirica sinfonica al Palazzo dell’Emiciclo).