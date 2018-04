Weekend in Abruzzo – eventi del 13, 14 e 15 aprile 2018

Quali sono gli appuntamenti che ci attendono per il weekend in Abruzzo? In primo piano il Pescara Comix & Games e tante escursioni

Fiere, mostre, spettacoli teatrali, concerti, musica dal vivo, serate disco. In Abruzzo il secondo weekend di aprile è ricco di appuntamenti, all’aperto e “non”. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Di seguito i principali appuntamenti nelle quattro province.

Eventi 13-15 aprile: Pescara – Chieti – L’Aquila – Teramo

Da venerdì a domenica al Centro Commerciale L’Arca di Spoltore torna l’appuntamento con il “Pescara Comix & Games”, la fiera del fumetto e dell’intrattenimento, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Ad Alanno “40ma Fiera dell’Agricoltura”. Sabato e domenica, invece, al Centro PescaraFiere è tempo della quindicesima “Fiera Mercato dell’Elettronica e del Tempo Libero”.

Proseguono per tutto il weekend al Museo Paparella di Pescara la mostra dal titolo Impressione e verità nella pittura tra De Nittis, Patini e i Palizzi, al Museo d’arte dello Splendore di Giulianova la mostra “Enigma e bellezza”, dedicata alle opere dell’ artista romano Emiliano Alfonsi, alla Galleria Di Nardo a Chieti Scalo l’esposizione delle opere dell’artista internazionale Luca Bellandi. Nell’aquilano, allo Spazio Maw di Sulmona si potrà visitare la mostra “Artificialia” di Fabio di Lizio e al Palazzo Fibbioni de L’Aquila “L’arte Dis-Velata” di Duilio Chilante



Per il teatro venerdì alle ore 21 all’Auditorium del Palazzo Sirena Lino Guanciale va in scena con “Itaca” mentre sabato e domenica, al Teatro Marrucino di Chieti, Alessandro Preziosi con “Van Gogh-L’Odore assordante del bianco”.

Per gli amanti dei concerti doppio appuntamento con la Sinfonia n. 9 in re min. op. 125 per soli coro e orchestra di Ludwig Van Beethoven: alle ore 18 alla Basilica di Collemaggio a L’Aquila e alle ore 21 al Teatro Comunale di Teramo. Tante anche i live nei locali e le serate in discoteca, con musica latina o commerciale.

E per finire numerosissime le escursioni in programma: nella Valle dell’Orfento, all’Eremo di San Giovanni e quella all’Eramo di Sant’Onofrio, all’Abbazia di San Liberatore a Majella e alla Fortezza di Castel Menardo nei pressi di Serramonacesca, nella Valle di Scanno, a cavallo a Punta Aderci o a scanno, in canoa sul Lago di Barrea.