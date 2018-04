Weekend a L’Aquila: gli eventi del 13, 14 e 15 aprile 2018

Quali appuntamenti ci attendono a L’Aquila in questo fine settimana? In primo piano le Giornate Fai di Primavera e le escursioni

Giornate Fai, escursioni, mostre, concerti musica dal vivo. Sono questi gli appuntamenti principali del secondo weekend aquilano di aprile. Venerdì e sabato al Teatro dei Marsi di Avezzano si tiene la 24a edizione del Festival Città di Avezzano/Premio Civiltà dei Marsi. Sabato e domenica si recuperano le Giornate Fai di Primavera, già in programma nel weekend del 23 e 24 marzo scorso ma rinviate a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Proseguono allo Spazio Maw di Sulmona la mostra “Artificialia”, di Fabio di Lizio e al Palazzo Fibbioni de L’Aquila L’arte Dis-Velata di Duilio Chilante.

Venerdì 13 aprile 2018



A partire dalle ore 17 breve visita guidata delle collezioni del Munda, seguita da una visita sensoriale. Alle ore 18 all’Enoteca Quattro Quarti degustazione dei vini dell’azienda Collefrisio delle colline teatine. Sound gipsy latino al Ristorante Andalucia (ore 20), live dei Cheap Wine allo Spazio Rimediato (ore 21) mentre al Soulkitchen di Sulmona la serata è dedicata alla musica degli AC/DC (ore 22). Per la rassegna MuntagninJazzWinter Concerto del Quartetto Tango Sonos con i ballerini argentini Nani & Leo e Milonga di Tonino allo Spazio Pingue (ore 21.15). Serata Anni ’90 alla Mala Lengua.

Sabato 14 aprile 2018

Per gli amanti dello sport si va a a cavallo nella Valle di Scanno, in canoa sul Lago di Barrea. Alle 18 alla Basilica di Collemaggio si chiude la 43a stagione dei concerti con la Sinfonia n. 9 in re min. op. 125 per soli coro e orchestra di Ludwig Van Beethoven. Alle ore 21 al Teatro Talia di Tagliacozzo va in scena “Il cielo è cosa nostra”. Live di Bob Angelini al Soulkitchen. Si balla al Fragile, alla Pinacoteca, al Guernica e al Garbage di Pratola Peligna.

Domenica 15 aprile 2018

Appuntamento a Raiano per effettuare una visita all’acquedotto romano delle Uccole e all’Eremo di San Venanzio. In programma anche escursioni nella Valle di Scanno a piedi o a cavallo da Roccacasale al Laghetto della Rocca oppure nelle Gole del Sagittario vivendo un giorno da pastori. Al parco di Collemaggio giornata nel verde con barbecue e musica che culminerà alle ore 17 nel live di Noce Moscardi.

Alle ore 18.00 nell’Auditorium del Parco Giovanni Sollima (violoncello) e Giuseppe Andaloro (pianoforte) si esibiscono in un concerto con musiche di Dowland, Debussy e Stravinsky. Al Teatro di Peligna concerto della Camerata musicale sulmonese con musiche di W.A. Mozart, L. van Beethoven, F. Chopin. In serata al Muspac-Museo di Arte Contemporanea va in scena Una Storia Assurda della compagnia Teatranti Tra Tanti.