Weekend a Chieti: gli eventi del 13, 14 e 15 aprile 2018

Quali appuntamenti ci attendono a Chieti in questo fine settimana? In primo piano il teatro con Alessandro Preziosi e Lino Guanciale

Mostre, escursioni, musica dal vivo. Sono tanti, come di consueto, gli appuntamenti a Chieti e provincia. A Fara San Martino e a Lanciano sabato e domenica si recuperano le Giornate FAI Primavera già in programma per lo scorso 23 e 24 marzo e rinviate per le avverse condizioni meteorologiche. Prosegue al Civico 20 di Roccascalegna la mostra personale di pittura del maestro acquerellista abruzzese Juan Alfredo Parisse. La Galleria Di Nardo, ospita la mostra d’arte personale dell’artista Luca Bellandi mentre presso la RSA Santiago di Lanciano è possibile visitare la mostra fotografica Corsa in frantumi. Termina, invece, sabato a Palazzo Sirena la mostra personale “RiciclArte” di Paride Mariotti dal titolo “Il Cenacolo Michettiano“.

Venerdì 13 aprile 2018



Alle ore 18 presso la Libreria Ipercoop del Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino presentazione del libro di Paolo Tocco “Ho bisogno d’aria”. Alle ore 21 all’Auditorium del Palazzo Sirena Lino Guanciale va in scena con “Itaca“. Sempre alle ore 21 al Teatro di Gessopalena “Crossover” di Manolo Perazzi, con live electronics di Flavia Massimo e gli attori Manolo Perazzi e Valeria Russo. Al Teatro Supercinema di Chieti concerto di beneficenza di Don Backy (ore 21). Passando ai live allo Stammtisch Tavern si rende omaggio alla musica di Ed Sheraan a cura di Sherioo (ore 22) mentre I Brema si esibiscono al Bar Paone di Lanciano (ore 22)

Sabato 14 aprile 2018

La Costa dei Trabocchi è meta di escursioni: oggi il programma ne prevede una a cavallo fino a Punta Aderci e un’altra allo zoo di Rocca san Giovanni seguita da un aperitivo sul trabocco a San Giovanni Teatino. Alle ore 18 presso il Museo Michetti di Francavilla al mare concerto dell’Ensemble A quattro leuti. Per gli amanti del teatro alle ore 21 al Teatro Marrucino va in scena Van Gogh-L’odore assordante del bianco con Alessandro Preziosi. A Palazzo Sirena, sempre alle ore 21 è la volta di Figlidiunbruttodio mentre alle ore 21.15 al Teatro Comunale di Orsogna concerto di Andamarosa. Al Teatro Fenaroli di Lanciano il Balletto del Sud propone Serata Romantica.

Si gioca al Cervellone quiz da Mondo Bongo di Francavilla al mare alle ore 21. Musica Anni 60-70 all’Agriturismo L’Alveare di Roccascalegna in compagnia degli Acoustic Double. Tributo alla musica di Mango con gli AnymaMediterranea allo Stammtisch Tavern (ore 22) mentre i The Fuzzy Dice si esibiranno da Schiavone & co. a San Giovanni Teatino (ore 21.30). Serata milonga al Grand Hotel d’Abruzzo.

Domenica 8 aprile 2018



La giornata inizia con la Benedizione delle Vespe al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata: raduno previsto per le ore 8 alla stazione di Chieti Scalo. Per gli amanti dello sport si va, a cavallo a punta Aderci lungo la Costa dei Trabocchi o a piedi alla Cascata di San Giovanni. Nel tardo pomeriggio, alle ore 19, è in programma un apertivo cenato presso il trabocco di San Giovanni Teatino. Alle ore 19.30 al Museo Michetti di Francavilla concerto di Santino Spinelli il cui ricavato sarà destinato alla realizzazione di un monumento Rom e Sinti per contrastare razzismo e discriminazione. Si balla latino al The Hostel di Chieti, all’Arhea di Vasto e al Tacco 12 di San Salvo.