Weekend a Teramo: gli eventi del 13, 14 e 15 aprile 2018

Quali appuntamenti ci attendono a Teramo in questo fine settimana? In primo piano l’Inno alla Gioia al Teatro Comunale

Concerti, musica dal vivo, serate disco. Sono tanti, come di consueto, gli appuntamenti a Teramo e provincia in questo secondo weekend di aprile. Prosegue al Museo d’arte dello Splendore di Giulianova la mostra “Enigma e bellezza“, dedicata alle opere dell’artista romano Emiliano Alfonsi. Andiamo a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta.

Venerdì 13 aprile 2018



Spiccano gli appuntamenti musicali, tanti e per tutti i gusti. Alle ore 21 al Teatro Comunale di Teramo l’Istituzione Sinfonica Abruzzese presenta l‘”Inno alla Gioia” di Ludwig Van Beethoven. Live dei Rocco and the Soulmates al Baraonda di Silvi (ore 20), dei Vasco Acoustic Project a La Cantina dei Mestieri di Isola del Gran Sasso (ore 21.30), di Antonio Gambacorta Trio al Sound (ore 22), di Voina all’Officina (ore 22), di Eugenio in Via della Gioia al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata (ore 22), delle Direzioni Parallele al Tropic 22 Bistrot di Silvi (ore 22.30), di Luca Mongia e Morgan Fascioli al Victory Pub di Roseto degli Abruzzi (ore 22.30). Serata jazz al Bar La Cupola di Giulianova con Anna Laura Alvear Calderon e Abramo Riti. Si balla latino al BluMax di Tortoreto, al El Viernes Loco di Montorio a Vomano e al Mc Dream di Villa Lempa.

Sabato 14 aprile 2018

Alle ore 18.30 presso la Libreria Empatia di Teramo presentazione del libro “D’Amore e di baccalà” di Alessio Romano. Live dei The Cradle Blues all’Officina (ore 22), delle Direzioni Parallele al Cosmopolitan di Garrufo (ore 22), dei Time for Heroes all’Officina (ore 22), dei Moonshine Boozie al caffè dell’Olmo (ore 22) e delle Direzioni Parallele al Cult Cafè di Giulianova (ore 22.30). Serata latina in una delle due sale del One Hundred di Martinsicuro (l’altra, Joy, sarà dedicata alla disco commerciale), al Mamboking di Torricella sicura, al Mya (ex Modà) di Colonnella, al Gattopardo di Alba Adriatica e al Tuttotondo.

Domenica 15 aprile 2018

Per chi vuole trascorre la giornata all’aria aperta si segnala l’escursione sulla cima della Montagna dei Fiori. Visita guidata con falconiere alla Fortezza di Civitella del Tronto. Nel pomeriggio (ore 17.30) al Palazzo del Mare di Roseto presentazione del volume antologico di poesie e racconti a tema “il mar Adriatico” avente una finalità benefica, che intende sostenere lo IOM – Istituto Oncologico Marchigiano. In serata, dopo un apericena consumato in uno dei tanti locali della costa, si può ballare afro, twerk e hip hop al One Hundred (ma anche reggaeton dopo il Karaoke), cubano all’On the road di Silvi e al Novavita Beach a Giulianova.