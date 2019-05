Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (10 – 12 maggio)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo Francavilla fiori e fragole, il Salone del vino a Capestrano e Teramo Comics and Game

PESCARA – Fiere, mostre, concerti, spettacoli teatrali, escursioni, serate disco: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo nel primo weekend di maggio 2019. Siamo alla fine di un ponte, si avvicina l’estate e gli appuntamenti sono via via sempre più numerosi. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma non solo per il fine settimana.

FIERE E SAGRE – Francavilla fiori e fragole trasformerà il Lungomare Tosti in un giardino al mare grazie a esposizioni provenienti da tutta. Non mancheranno stand gastronomici presso i quali degustare prodotti tipici e musica dal vivo per allietare le giornate. Al Castello medievale di Capestrano si rinnova l’appuntamento con Naturale, il Salone del vino artigianale, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Un viaggio nel mondo del vino, fatto di assaggi liberi, degustazioni guidate e conferenze. A Teramo troviamo la ventisettesima edizione di Teramo Comics and Games. Il programma di quest’anno è ricco di nuovi eventi, incontri, dibattiti e conferenze sugli argomenti più in voga, spaziando dal vastissimo mondo degli youtuber fino a temi più artistici dedicati alle anteprime editoriali, con la partecipazione di ospiti di livello nazionale ed internazionale,

MUSICA -Al Teatro Massimo di Pescara omaggio a Ennio Morricone: gli straordinari capolavori di uno dei piu’ grandi compositori musicali riarrangiati e proposti in un concerto teatrale di grande impatto emotivo . A SantìEgidio alla Vibrata arriva invece il trapperTanti anche i live proposti nei vari locali a ancor più tributi resi da cover band a grandi artisti della musica italiana e non solo: dai Pink Floyd a Rino Gaetano passando per Red Hot Chilli Pepper, Vasco Rossie Alessandra Amorsoso solo per citarne solo alcuni.

MOSTRE – Agli appassionati di arte segnaliamo alcune mostre: al Museo Paparella “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”; all’Aurum L’altro Abruzzo di Luciano D’angelo; alla Galleria Incontro di Montesilvano prosegue “Mare”. Prosegue a Città Sant’Angelo la mostra omaggio a Paolo De Cecco.



TEATRO – Agli amanti del teatro si segnala 58 sfumature di Pino, in scena al Teatro Marrucino: un vero e proprio viaggio attraverso la vita e la carriera di una delle voci più conosciute del cinema italiano, Pino Insegno, che nell’occasione condividerà il palco con Federico Perrotta. Sergio Sgrilli sarà invece all’Auditorium Sirena a Francavilla al mare con Visioni di un insonne.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – Movida a non finire nel pescarese ma un po’in tutte le province. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga. Vi rimandiamo alla pagina sulla movida pescarese e nelle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.