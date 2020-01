Sci, gare nel weekend a Campo Felice e Ovindoli: i risultati

ROCCA DI CAMBIO – Due gare in due giorni, la stagione agonistica abruzzese dello sci prende decisamente forma. Sabato 18 gennaio il primo appuntamento è stato a Campo Felice, il giorno dopo a Ovindoli. A Rocca di Cambio – Campo Felice è andato in scena il Trofeo Comitato Abruzzese, competizione di slalom speciale svoltasi sulla Pista del Toro per le cat. Super baby-Baby-Cuccioli, 114 i partecipanti.

Il miglior tempo assoluto è stato di Giovanni Scalisi, ottimi risultati per gli sci club del comitato abruzzese. Organizzazione a cura dello Ski Team Le Rocche.

Under 11 M: 1. Lorenzo Milani (Mountain Project), 2. Antonio Nanni (Sci Club MM Crew); 3. Riccardo Anfosso (Le Rocche). Under 9 Baby 1 F: 1. Sofia Mummolo (Mountain Project); 2. Chiara Vasselli (Il Lupo); 3. Anna Maurogiovanni (Eur). Under 8 Super Baby 2 F: 1. Aurora Di Stefano (Campo Felice); 2. Ludovica Conti (Orsello Le Aquile); 3. Giulia Balduini (Mountain Project). Under 8 Super Baby 2 M: 1. Alfredo Nanni (MM Crew); 2. C.L. Lin (SC Ovindoli); 3. Kilan Franceschi (Le Rocche).

La domenica invece spazio alla gara con organizzazione collaudata dello Sci Club Ovindoli Tre Nevi sulla pista Montefreddo – Settebello.

I giovani sciatori delle categorie Super baby , Baby e Cuccioli si sono sfidati nella disciplina dello slalom. Erano in circa 120 e hanno concorso all’assegnazione del Memorial Gaetano Pierleoni.

Il trofeo verrà assegnato alla società che totalizzerà la maggior somma dei punti tra la gara del 19 gennaio e quella dei Ragazzi, Allievi e Giovani in programma a febbraio. Al momento lo sci club Ovindoli Tre Nevi è primo classificato.