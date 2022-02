Waterpolo Bari – Pescara Pallanuoto: la presentazione della partita

Mister Di Fulvio: “Ho visto cose interessanti e altre su cui dobbiamo ancora lavorare. Tuttavia, la cosa che più conta è che finalmente i ragazzi possano tornare a giocare”

PESCARA – Finalmente si gioca! Dopo un mese di rinvii, riunioni e slittamenti, domani pomeriggio, sabato 12 febbraio alle ore 16 prende il via il nuovo campionato di Serie B maschile, che vede i biancazzurri della Pescara Pallanuoto guidati da Franco Di Fulvio impegnati nel girone 3. Si comincia dal turno numero 5, in casa del Waterpolo Bari (a Santa Maria Capua Vetere), così da non stravolgere il calendario stilato alla vigilia, mettendo le prime quattro giornate in coda al campionato. La voglia c’è ed è tanta: l’ultima gara ufficiale il Delfino l’ha giocata a luglio, nel play-out che è valso la salvezza contro la Reggiana. Da settembre poi i biancazzurri sono rientrati alle Naiadi, dove hanno preparato un campionato che sembrava non iniziare mai. In estate sono arrivati giocatori come Carlo Di Fulvio e il portiere Stefano Morretti, che messi insieme ai senatori e ai tanti giovani compongono una rosa che senza dubbio vuole recitare la sua parte in un torneo che si annuncia molto equilibrato.

“Penso che ci siano tre o quattro squadre sulla carta favorite” analizza alla vigilia mister Franco Di Fulvio. “Parlo delle campane come Arechi, Cesport, Ischia, ma anche del Club Aquatico. Sono però convinto che se giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque”. E ancora: “Dopo una prima parte di preparazione fatta più che altro di nuoto, in queste ultime settimane siamo riusciti a giocare qualche amichevole, sia con il Club ma anche con la Vis Nova. Ho visto cose interessanti e altre su cui dobbiamo ancora lavorare. Tuttavia, la cosa che più conta è che finalmente i ragazzi possano tornare a giocare”.

Per la partita contro il Walterpolo Bari mister Di Fulvio ha convocato 13 giocatori:

Morretti, Mancini, De Vincentiis, Di Fulvio, Cipriani, Furio, Giordano, Cerasoli, Micheletti, Pelliccione, De Luca, Prosperi, Recchia