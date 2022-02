Roseto, miglioramento viabilità sul territorio: firmate alcune ordinanze

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Questa mattina il Sindaco di Roseto degli Abruzzi ha firmato una serie di ordinanze per meglio disciplinare la viabilità urbana. Per consentire una serie di lavori per la manutenzione del verde nella giornata di domani, sabato 12 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, in via Nazionale intersezione di via S. Petronilla, è stata istituita la disciplina del transito con istituzione di senso unico alternato regolato da semafori mobili, al fine di eseguire in sicurezza gli interventi di manutenzione nella zona.

Per consentire poi una serie di lavori per la costruzione di un nuovo fabbricato, si è optato per l’istituzione del divieto di transito nel giorno di lunedì 14 febbraio 2022, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, come di seguito specificato: via Mazzini, tratto compreso tra le intersezioni di via Adriatica/via Montegrappa e via Mameli; via De Amicis, tratto compreso tra le intersezioni di via Mameli e via D’Annunzio; via D’Annunzio, tratto compreso tra le intersezioni di via Manzoni e via Mazzini. Come già fatto ultimamente si è scelto di riaprire al transito alle 12:30 per non arrecare danni all’uscita dalle scuole.

Si è poi decisa l’istituzione di segnaletica stradale orizzontale a zebratura obliqua, dissuasore della sosta, nell’area antistante l’accesso pedonale sito in via Boccaccio n. 9, per lo spazio corrispondente alla larghezza dell’ingresso come richiesto dall’Amministratore pro-tempore del Condominio “Primavera”. Infine è stata approvata l’istituzione di uno stallo di sosta generico, riservato alle persone diversamente abili munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt.188 del Nuovo Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di esecuzione, in via Botticelli n. 35, nelle vicinanze del cancello pedonale per venire incontro alle giuste richieste di un cittadino diversamente abile che abita in zona.

“Come sempre cerchiamo di dare risposte celeri e concrete alle tante richieste che ci pervengono al fine di migliorare la mobilità su tutto il territorio, tenendo conto delle esigenze della collettività e di chi sta effettuando degli interventi, ma anche delle segnalazioni che ci arrivano, anche per via telematica, dai cittadini” spiegano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes e il Consigliere delegato alla Viabilità e Mobilità Sostenibile Valentina Vannucci.