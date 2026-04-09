Interruzione idrica 13-14 aprile: le misure adottate dall’Aeroporto d’Abruzzo

PESCARA – L’Aeroporto d’Abruzzo sarà interessato dall’interruzione idrica programmata per lunedì 13 e martedì 14 aprile, necessaria per consentire lavori di potenziamento della rete idrica da parte di ACA sulla condotta Giardino. L’intervento coinvolgerà 22 Comuni, tra cui Pescara e San Giovanni Teatino.

L’interruzione dell’acqua è prevista dalle 6:00 di lunedì 13 aprile, con ripristino progressivo nel corso della giornata di martedì 14 aprile. In caso di maltempo, i lavori saranno rinviati al 20 aprile.

A causa della sospensione del servizio idrico, l’Aeroporto d’Abruzzo adotterà misure straordinarie per garantire la continuità operativa:

Servizi igienici

All’esterno del terminal, nel parcheggio lato partenze, saranno installati 6 bagni chimici , di cui uno accessibile a persone con disabilità .

, di cui . Nella galleria Landside , saranno utilizzabili esclusivamente i servizi della SALA AMICA , riservati a persone con disabilità e bambini.

, saranno utilizzabili esclusivamente i servizi della , riservati a persone con disabilità e bambini. I servizi saranno presidiati .

. I lavabo non saranno utilizzabili; verranno posizionate colonnine con soluzioni igienizzanti.

Area AirSide

Nell’area dei gate, accessibile solo ai passeggeri dopo i controlli di sicurezza, i servizi igienici resteranno disponibili, pur con le limitazioni dovute all’assenza di acqua.

Ristorazione

I bar, sia in area Landside sia in AirSide, resteranno operativi ma solo con prodotti confezionati .

. Il ristorante al primo piano del terminal sarà chiuso per entrambe le giornate.

Consapevole dei possibili disagi, SAGA invita i passeggeri alla massima collaborazione e ringrazia anticipatamente per la comprensione.