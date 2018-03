Volley, Sieco sfida Aversa nella prima di ritorno

ORTONA (CH) – Siamo già alla prima di ritorno e la classifica è quanto mai incerta soprattutto per la coda della classifica. Ad oggi la Sieco conserva ancora un piccolo margine di sicurezza. Sono infatti tre i punti che separano la compagine ortonese dall’infausta “zona rossa” quando le gare che rimangono da disputare sono quattro. All’andata il sestetto ortonese i impose con un secco tre a zero, trascinato da un Milan Bencz tornato in campo in forma strepitosa. Ma a tal Nunzio Lanci deve mandare giù l’ennesimo boccone amaro. Superato il problema alla spalla, il forte opposto slovacco si trova ora a combattere un nuovo dolore, questa volta alla coscia destra.

Gli ultimi esami, svolti ieri in tarda serata, hanno escluso seri problemi e nonostante il dolore ci sia ancora lo slovacco stringe i denti e si allena. E se Bencz sarà a mezzo servizio, per gli avversari scenderà in campo un recuperato Libraro che era stato invece assente nella partita di andata, rendendo insieme al fattore campo ancora più ardua l’impresa degli abruzzesi. Da segnalare l’insolito orario di gioco. La gara si svolgerà sabato 3 marzo alle ore 18.00 e sarà diretta dai signori Cavalieri Alessandro Pietro (Cz) e Nicolazzo Maurizio (Cz).

Le altre gare della prima giornata di ritorno della Pool B:

Sabato 3 marzo Ore 20.30

GoldenPlast Potenza Picena – VBC Mondovì

Domenica 4 marzo Ore 16.00

Aurispa Alessano – Pool Libertas Cantù

Conad Reggio Emilia – Gioiella Micromilk Gioia Del Colle