Prodotti salvati dal gelo nei mercati di Campagna Amica

Domani, sabato 3 marzo 2018, a Chieti e Pescara

PESCARA – I prodotti salvati dalla neve e dal gelo saranno venduti direttamente dagli agricoltori colpiti nei mercati di Campagna Amica domani sabato 3 marzo 2018 nei mercati di Campagna Amica di Chieti, in via Arniense, e Pescara, in via Paolucci. I produttori di Coldiretti forniranno consigli per la spesa nei giorni piu’ freddi dell’anno ma anche la possibilità di sostenere concretamente le aziende agricole dove è andato distrutto parte del raccolto di ortaggi come lattughe, cavoli, verze, cicorie e broccoli ma anche fiori e gemme delle piante da frutto, dalle albicocche ai mandorli.

“Ancora una volta, nonostante le difficoltà che permangono in molte zone anche dell’Abruzzo, gli agricoltori lasceranno le campagne per offrire la possibilità di acquistare le verdure a chilometro zero sopravvissute del proprio territorio – dice Coldiretti – In un momento di grande difficoltà si tratta di un atto di solidarietà a favore dell’economia e dell’occupazione locale ma anche un aiuto alla propria salute per combattere il grande freddo con prodotti salutari”.