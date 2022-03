38° Vivicittà di Pescara: ecco quando, programma e itinerario

Presentata oggi in Comune la 38sima edizione di Vivicittà, sono attesi nel capoluogo circa 1500 atleti: gli orari e altre informazioni

PESCARA – Un’edizione, la numero 38 del Vivicittà di Pescara, dedicata al tema della pace e dell’unione tra i popoli. La manifestazione podistica, che rappresenta un appuntamento classico da non restringere certamente al solo contesto sportivo, si terrà domenica prossima 3 aprile 2022 sulle tre distanze di 10 km, con una passeggiata Viviwalk di 5 km e con gare riservate ai bambini da 0 a 15 anni. L’evento, che interpreta consolidati riflessi sociali e culturali, è stato presentato questa mattina nella Sala consiliare di Palazzo di città alla presenza del sindaco Carlo Masci, del presidente regionale della Uisp, Umberto Capozucco, dell’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli, del presidente della Commissione comunale allo Sport, Adamo Scurti, del presidente regionale del Coni, Enzo Imbastaro, di Marco Lombardo, presidente della Lilt che è associazione partner di Vivicittà, e del direttore tecnico Alberico Di Cecco (A.S.D. Vini Fantini Pescara).

PROGRAMMA E ITINIERARIO

La parte agonistica aprirà il sipario dalle ore 8.30 di domenica in piazza della Rinascita, con il ritrovo delle giurie e dei concorrenti (il sabato pomeriggio in piazza della Rinascita potranno essere ritirate pettorine ed eventualmente iscriversi in extremis), alle 9.30 partiranno le gare giovanili, un’ora dopo sarà la volta della gara competitiva sui 10 chilometri e della Revolution Walk, una passeggiata di 5 chilometri al ritmo di musica. Saranno protagonisti anche gli sportivi del Pattinaggio fitness, e soprattutto, ed è notizia dell’ultima ora, la nazionale di Ciclismo dell’Ucraina che si schiererà alla partenza dinanzi ai podisti per percorrere almeno un giro del percorso disegnato su Via Nicola Fabrizi (all’altezza di Piazza della Rinascita), Viale Muzii, Viale Regina Margherita per poi tornare in piazza della Rinascita. L’arrivo è previsto per le 11:45, dopo aver percorso due giri.

“Il Vivicittà – ha detto il sindaco Carlo Masci – è in simbiosi con Pescara, che è un luogo che si apre a tutti e dove vi è una grande passione per la pratica sportiva come strumento per migliorare la propria salute e per vivere all’aria aperta. E’ proprio il caso di dire che domenica Pescara sarà ancora più bella ed è chiaro che dovremo accogliere nel modo migliore i 1500 atleti che parteciperanno. Quest’anno il tema è quello della pace e quindi dovremo tutti insieme sostenere lo sport come veicolo di pace”.

Alberico De Cecco, podista che ha segnato pagine molto importanti di questa disciplina e che ora svolge il ruolo di referente della Uisp nazionale per la maratona e le ultra-maratone, è il direttore tecnico di Vivicittà: “Domenica sono certo vivremo un vero trionfo dello sport perché, se è vero che stiamo uscendo dalla pandemia, dobbiamo tutti insieme sperare che questa guerra cui stiamo purtroppo assistendo possa restare molto presto solo un ricordo. Un’opportunità, la presenza della Nazionale ucraina di ciclismo, per la quale dobbiamo ringraziare l’organizzazione del Giro d’Italia”.

Domenica pomeriggio è infatti in programma una manifestazione ricollegabile alla corsa rosa che, com’è noto, a maggio sarà a Pescara come sede di partenza di tappa; sarà infatti esposto il trofeo del Giro.