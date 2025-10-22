L’AQUILA – Dal 3 all’8 novembre torna la Vitiligine Week, iniziativa promossa da SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse), con il patrocinio di APIAFCO e il supporto di Sintesi Education e Incyte Italia. La campagna offre consulenze dermatologiche gratuite per pazienti con vitiligine, inclusi gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni (accompagnati da un adulto).

In Abruzzo, le visite si svolgeranno presso:

Ospedale San Salvatore di L’Aquila

Ospedale SS Filippo e Nicola di Avezzano

Le prenotazioni sono aperte chiamando il Numero Verde 800226466, attivo dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

La settimana mira a favorire il dialogo medico-paziente, combattere lo stigma e promuovere una gestione consapevole della malattia, che colpisce circa 7.000 persone in Abruzzo, il 16% delle quali sotto i 20 anni. Secondo il presidente SIDeMaST Giovanni Pellacani, la vitiligine è una malattia autoimmune cronica, spesso associata ad altre patologie come diabete, alopecia e disfunzioni tiroidee.

Anche Valeria Corazza, presidente APIAFCO, sottolinea l’importanza dell’informazione e del confronto per superare il peso psicologico della malattia. L’iniziativa è sostenuta da Incyte Italia, che rinnova il proprio impegno con la campagna “Vitiligine: è tempo di essere liberi”, volta a favorire l’empowerment dei pazienti.