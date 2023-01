Nel primo giorno del 2023 hanno varcato l’ingresso del Maria SS. dello Splendore: “Un saluto, il nostro, nel segno della vicinanza e della fiducia nell’anno appena iniziato”

GIULIANOVA – Alle 12.30 di oggi, il Sindaco Jwan Costantini ed il Vice Sindaco Lidia Albani hanno varcato l’ingresso del Maria SS. dello Splendore. Una visita ai reparti, questa di stamattina, pensata da giorni, con l’intento di portare a personale e degenti gli auguri dell’ Amministrazione Comunale e della Città. “Abbiamo deciso di essere qui personalmente – sottolinea il Vice Sindaco – per esprimere la nostra vicinanza e quella dei giuliesi ai medici, agli operatori, e soprattutto alle persone che stanno trascorrendo queste ore in corsia”. “Abbiamo voluto lasciare un messaggio di incoraggiamento – conferma il Sindaco – : un augurio di speranza, di fiducia in un anno che sia per tutti di serenità e di ritrovata salute”.