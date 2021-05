Virtus Aprilia-Braderm Panthers Roseto 48-58: il racconto del match

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Braderm Panthers Roseto superano il fondamentale esame di Aprilia, imponendosi per 48-58 sul campo della Virtus: due punti che valgono il primo posto solitario in classifica, e pesano anche per il modo in cui sono arrivati. Soffrendo, lottando, restando sempre lì con la testa e aspettando il solito devastante break spaccapartita che è ormai diventato un marchio di fabbrica.

E la partenza è tutta di marca pontina: Innocenzi e Bovenzi si infiammano subito costringendo coach Ghilardi a fermare la partita dopo 50 secondi, ma il canovaccio non cambia. Roseto segna pochissimo, mai da fuori, perde tanti palloni e soffre l’aggressività difensiva della Virtus, che chiude il primo periodo avanti 16-9.

Le Panthers non si lasciano però prendere dal panico, nonostante nel secondo periodo il canestro continui a sembrare stregato: a metà del parziale Roseto è sotto il punto al minuto di media (14 in 15’), ma stringendo le maglie nella sua metàcampo resta viva, a contatto nel punteggio. E a un certo punto la partita cambia: Aprilia sbaglia un paio di triple per andare avanti in doppia cifra, e Lucente rompe l’incantesimo con una bomba direttamente dalla rimessa che dà il via al break decisivo.

Come spesso accaduto quest’anno, per Roseto una tripla tira l’altra: quelle di Filippi e Servadio, assieme alla solita preziosissima Garcia Leon vicino a canestro, valgono il sorpasso all’intervallo lungo (25-27). Per come si era messa, un affarone. E non finisce quii: è Roseto a rientrare meglio anche nel terzo quarto, colpendo ancora da fuori con Staseliene e Filippi, e arrivando in doppia cifra di vantaggio.

Perchè se da un lato si è sbloccato l’attacco, dall’altro è tornato a essere impenetrabile il muro difensivo: la Virtus, che prova a rientrare fino al -4, viene limitata a 46 punti totali sul suo parquet (un terzo dei quali segnati nel primo periodo). E la chiave sta probabilmente lì: Aprilia non molla fino all’ultimo, ma le Braderm Panthers tengono salde le mani sulla partita e tornano a Roseto con due punti pesantissimi. Il cammino però è ancora molto lungo: sabato prossimo al PalaMaggetti c’è da chiudere imbattute il girone d’andata, contro il Basket Roma, alle ore 20:00.

TABELLINO

VIRTUS APRILIA-BRADERM PANTHERS ROSETO 48-58 (16-9; 25-27; 37-45)

APRILIA: Orazi 4, Ranieri 2, Bovenzi 7, Triveri 9, Rubinetti 9, Innocenzi 13, Capobianchi, Puleo 2, Ricciutelli, Melchionna, Ascani, Ilari 2. Coach: Rubinetti.

ROSETO: Marini, Filippi 13, Servadio 7, Staseliene 6, Rospo, Lucente 9, Garcia Leon 15, Azzola, Schena ne, Lunadei 4, De Vettor 4, Montelpare. Coach: Ghilardi.

POULE PROMOZIONE-4°GIORNATA

Virtus Aprilia-Braderm Panthers Roseto 48-58

San Raffaele Roma-Stella Azzurra Roma 76-73

Basket Roma-Lanini Pink Basket Terni da giocare

CLASSIFICA

Braderm Panthers Roseto 8

Virtus Aprilia 6

San Raffaele Roma 4

Stella Azzurra Roma 4

Basket Roma 0*

Lanini Pink Basket Terni 0*

*=una partita in meno

PROSSIMO TURNO

Braderm Panthers Roseto-Basket Roma sabato ore 20:00

Stella Azzurra Roma-Virtus Aprilia sabato ore 20:15

Lanini Pink Basket Terni-San Raffaele Roma domenica ore 18:00