Villa Santa Maria, il bonus bebè passa da 1000 a 3000 euro

La misura che incentiva la natalità rientra nel bilancio di previsione 2021, che ammonta a 5 milioni e mezzo di euro

VILLA SANTA MARIA– Il bonus bebè a Villa Santa Maria triplica e diventa di 3.000 euro. L’assegno di natalità, approvato con il bilancio di previsione, sarà erogato, per i nati dal 2021 in poi, in tre soluzioni differenti. 1.000 euro all’anno arriveranno nelle tasche dei neo genitori per sostenere le spese per i nuovi nati . Un passo in più rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale “per – come spiega il sindaco Giuseppe Finamore – dare un segno di vicinanza alle famiglie villesi in un momento storico particolare e soprattutto per incentivare le nuove nascite. Finalità questa che ci sta molto a cuore e che ci porterà, appena sarà possibile, ad allungare il termine di erogazione del bonus portandolo a cinque anni. Ovvero ogni bambino sarà accompagnato, con un bonus annuale di 1.000 euro, fino all’ingresso nella scuola primaria”. “La nostra è un’iniziativa – aggiunge – probabilmente unica in tutta Italia e ne siamo molto orgogliosi”.

La misura innovativa si inserisce nell’ambito del corposo bilancio di previsione, approvato qualche giorno fa dalla giunta cittadina, che ammonta a 4 milioni e mezzo di opere appaltate.

“Un bilancio sostanzioso per un piccolo paese con poco più di mille abitanti – commenta il sindaco Finamore – che permetterà di realizzare interventi utili alla vivibilità del territorio”. Tra questi la messa in sicurezza della parete rocciosa (952mila euro) che si candida ad essere una delle maggiori attrattive del comprensorio. Parete che a breve sarà potenziata con dieci vie di risalita per gli amanti dell’alpinismo e dell’arrampicata. La realizzazione del palazzetto sport (1 milione di euro) che permetterà lo svolgimento delle attività sportive al chiuso e che ospiterà anche la sede COM della Protezione Civile. La ristrutturazione di Palazzo Castracane (500 mila euro) con fruibilità del primo piano dove, secondo la volontà dell’amministrazione comunale, dovrebbe nascere una sede universitaria di Scienze dell’Alimentazione. “Avevamo già preso accordi con l’università d’Annunzio di Chieti – dice il primo cittadino – ma l’emergenza sanitaria ha temporaneamente bloccato il progetto che speriamo possa vedere la luce al più presto”.

In bilancio ci sono anche l’adeguamento sismico della scuola elementare, l’efficientamento energetico su tutto il territorio comunale e la messa in sicurezza di via San Sebastiano, via Roma e viale della Vittoria.