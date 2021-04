Diretta Teramo – Bisceglie: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 18 aprile alle 17.30 si gioca Teramo – Bisceglie per la 36° giornata del Girone C di Serie C. Dove vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la 36° giornata del Girone C di Serie C c’é anche Teramo – Bisceglie, che si giocherà allo Stadio “Gaetano Bonolis” domenica 18 aprile con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

CRONACA DELLA PARTITA

I convocati del Teramo

PORTIERI: 22 Lewandowski, 1 Valentini

DIFENSORI: 19 Bellucci, 2 Furlan, 26 Piacentini, 5 Soprano, 4 Trasciani.

CENTROCAMPISTI: 6 Arrigoni, 9 Cappa, 8 Costa Ferreira, 17 Di Francesco, 20 Ilari, 35 Lombardi, 7 Mungo, 21 Santoro.

ATTACCANTI: 10 Bombagi, 25 Birligea, 36 Gerbi, 29 Kyeremateng, 11 Pinzauti.

Le dichiarazioni di Paci alla vigilia

«Ci aspetta una partita importante, ci siamo allenati con buona intensità in settimana, sappiamo che tipo di gara potrebbe svilupparsi. Il Bisceglie è una squadra molto organizzata, con principi di gioco ben definiti, abile nella fase offensiva con due esterni che stanno facendo molto bene e con attaccanti che danno carattere e profondità. Battagliano per la salvezza, saranno avvelenati e non credo che il loro atteggiamento sarà difensivo. Dalla nostra ottica non la definirei la partita della vita, ma rappresenta una grande opportunità in chiave playoff, quello che conta è competere al massimo e cercare di essere il miglior Teramo in tutti i suoi interpreti. Giocare in casa rappresenta un fattore importante, conoscendo il nostro campo di gioco. Lasik ha avuto il solito problema al flessore e non ci sarà, mentre Birligea ha fatto una settimana non al 100% ma in ripresa, quindi è convocabile. Il ritorno da esterno basso di Costa Ferreira è da escludere, Cappa ha giocato da quinto a Cava, fondamentalmente è un attaccante, vedremo. Siamo corti sugli esterni, ma dev’essere una sfida, cercando di risolverla con il lavoro ed infatti, in questa settimana, per vincerla, abbiamo incrementato la durata degli allenamenti di 45 minuti. Ilari? Contro Turris e Cavese avevo bisogno di altre caratteristiche, ma l’ho visto bene in settimana. La vittoria deve passare attraverso il gioco, sarebbe importante non subire gol, certo, ma quando non riesci a giocare come sai, deve emergere il carattere, anche se siamo un gruppo molto giovane. Basta una vittoria per imprimere un marchio importantissimo sulla stagione».

La presentazione del match

Il Teramo viene dalla sconfitta esterna di misura contro la Cavese e in classifica é nono con 45 punti; ha inanellato 1 vittoria e 4 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 5 gol e subendone 10. Il Bisceglie é reduce da 1 vittoria e 4 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 3 reti e ne ha subito 6: viene dalla vittoria casalinga di misura contro la Virtus Francavilla ed é diciottesimo a quota 40. Nella gara di andata la squadra pugliese ha avuto la meglio con il risultato di 1-0. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Teramo – Bisceglie e gli aggiornamenti in tempo reale.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Teramo – Bisceglie, valevole per la 36° giornata del girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

L’arbitro della partita

L’incontro Teramo – Bisceglie verrà diretto dal Sig. Calzavara di Varese coadiuvato dagli assistenti, i sigg. Pietro Lattanzi di Milano e Giuseppe Licari di Marsala (TP), quarto uomo il sig. Domenico Mirabella di Napoli. Sotto la sua direzione non si registrano precedenti mentre per i pugliesi un pari.

Le probabili formazioni di Teramo – Bisceglie

Paci dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Vitturini e Tentardini e al centro Diakité e Piacentini. A centrocampo Santoro e Arrigoni e sulle fasce Ilari e Costa Ferreira. In attacco Bombagi e Pinzauti. Il Bisceglie dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con Russo tra i pali, in difesa Altbello, Priola e Vona. In cabina di regia Romizi con Cittadino e Pedrini; sulle fasce Tazza e Giron. Davanti Sartore e Cecconi.

TERAMO (4-4-2): Lewandosky; Vitturini, Diakité, Piacentini, Tendardini; Ilari, Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti. Allenatore: Paci

BISCEGLIE (3-5-2): Russo; Altobello, Priola, Vona; Tazza, Cittadino, Romizi, Pedrini, Giron; Sartore, Cecconi. Allenatore: Aldo Papagni