Università dell’Aquila, al via la VII edizione del Premio Zordan

Aperto a laureati in ingegneria Edile-Architettura, a neolaureati in Architettura, Ingegneria Civile o Edile e a professionisti progettisti

L’AQUILA – Il Prof. Angelo Luongo, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, EdileArchitettura, Ambientale (DICEAA) dell’Università degli Studi dell’Aquila, ed il Prof. Renato Morganti, Responsabile Scientifico dell’iniziativa, hanno la VII edizione del Premio Zordan.

Il premio, il cui tema è “Ingegneria e architettura: progetto e costruzione”, è rivolto non solo ai giovani laureati in ingegneria Edile-Architettura, ma anche ai neolaureati in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e ai professionisti impegnati nel campo della progettazione architettonica e strutturale. Pertanto, il premio è articolato in due sezioni ed ognuna di esse comprende due sottosezioni dedicate rispettivamente a tesi di laurea e ad opere realizzate.

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il merito di giovani laureati e progettisti mediante l’inserimento in un circuito professionale di alto profilo dei primi e somme in denaro per gli altri, nonché attivare nuove sinergie con le istituzioni pubbliche e private cui fanno capo i soggetti ospitanti e quanti prendono parte all’iniziativa.

Due gli stage previsti, entrambi della durata di sei mesi e destinati ai laureati in Ingegneria Edile-Architettura e Architettura. Il primo sarà svolto presso un autorevole studio di architettura e di ingegneria a livello internazionale; il secondo, sarà svolto presso una delle società di ingegneria italiane iscritte all’OICE, partner permanente del premio.