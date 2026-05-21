A Pescara vinti 30mila euro con il Gratta e Vinci “Super Numerissimi”

PESCARA – Colpo fortunato a Pescara con il Gratta e Vinci “Super Numerissimi”. Nell’ultima settimana un giocatore ha centrato una vincita da 30mila euro acquistando il biglietto presso un punto vendita di Strada Prati. Una somma importante che conferma il capoluogo adriatico tra le città più attive della regione nel settore dei giochi.
Secondo un’elaborazione di Agipronews, nel 2025 l’Abruzzo ha registrato un lieve incremento della spesa legata al gioco – ovvero la raccolta al netto delle vincite – passando dai 585 milioni del 2024 ai 595 milioni, con una crescita dell’1,7%. Un andamento in rialzo anche nella provincia di Pescara, dove la spesa è salita da 144,4 a 145,5 milioni di euro, pari a un +0,7% su base annua.
La vincita pescarese si inserisce dunque in un contesto regionale caratterizzato da un mercato stabile e in leggero aumento, mentre resta riservata l’identità del fortunato giocatore che ha portato a casa il premio da 30mila euro.