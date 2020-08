Viabilità della strettoia Sassa, il commento di Luca Rocci

L’AQUILA – “Questa mattina alcuni cittadini si sono riuniti in corrispondenza della strettoia di Sassa per sensibilizzare il problema del traffico locale, in particolare il problema dei tir. In qualità di consigliere comunale e consigliere provinciale con delega alla viabilità, ci tengo a rassicurare tutti sul fatto che gli uffici sono già al lavoro per cercare di risolvere questa annosa questione che interessa il nostro territorio.

Già mi sono sentito nei giorni scorsi con l’assessore alla mobilità urbana del comune di L’Aquila Mannetti, con la quale si sta lavorando per trovare un’unità di intenti tra comune e provincia che possa portare nel più breve tempo possibile ad una soluzione tampone, studiando nel frattempo quella che dovrà essere la soluzione definitiva.

Per la prossima settimana è già in programma un nuovo incontro in Comune con l’assessore Mannetti e gli uffici tecnici di comune e provincia, proprio per affrontare questo terribile problema che i cittadini di Sassa subiscono a proprie spese ormai da anni. Cercheremo di fare il possibile, nessuna voce verrà lasciata inascoltata”. Si apprende da una nota di Luca Rocci, cons. provinciale con delega Viabilità.