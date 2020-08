Mozart prima e dopo, concerto nell’Abbazia di Santa Maria di Ronzano

Il sindaco De Antoniis: “il concerto di ferragosto, di alto profilo artistico, sarà l’opportunità per il nostro territorio di poter fruire di musica eccellente in una meravigliosa cornice quale quella dell’Abbazia di Santa Maria di Ronzano”

CASTEL CASTAGNA (TE) – Sabato 15 agosto alle ore 19.30 Abruzzo dal Vivo è nei territori del cratere con un nuovo appuntamento musicale nell’Abbazia di Santa Maria di Ronzano a Castel Castagna (TE) dal titolo Mozart prima e dopo con il duo Ernesto Cardascia (Sax), Pino D’Agostino (Fisarmonica). Si tratta di un concerto che spazia da Mozart a Rossini e Brahms fino a Piazzolla e Freddie Mercury. Un programma esplosivo, spericolato e virtuosistico per una formazione originale e molto stimolante in un suggestivo contesto al tempo stesso artistico e naturale. L’Abbazia di Santa Maria di Ronzano, costruita nel alla fine del 1100, sorge isolata sopra un colle della valle Mavone circondata da una splendida scenografia naturale.

Il Sindaco di Castel Castagna Rosanna De Antoniis, sottolineando l’importanza della cultura e della rete dei sindaci come leva per la promozione territoriale dichiara “il concerto, di alto profilo artistico, sarà l’opportunità per il nostro territorio di poter fruire di musica eccellente in una meravigliosa cornice quale quella dell’Abbazia di Santa Maria di Ronzano. I territori delle aree interne, rappresentano la vera grande bellezza e ad essi vanno offerte tutte le possibilità per una straordinaria rinascita. Grazie ad Abruzzo dal Vivo e alla Regione Abruzzo per la sensibilità ed attenzione dimostrata per le aree interne”.

Il Festival Abruzzo dal Vivo è una iniziativa finanziata dalla Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, voluta dalla Regione Abruzzo, realizzata grazie alla rete dei 23 comuni del cratere con il Comune di Crognaleto capofila. Si ringraziano i partner del festival Abruzzo dal Vivo che hanno contribuito a rendere possibile questo evento: Bim e Camera di Commercio di Teramo. Hanno collaborato: Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, DMC Terre dei Popoli, Associazione Distretto Turistico Montano Gran Sasso d’Italia. La Direzione artistica e l’organizzazione è affidata ad ACS Abruzzo Circuito Spettacolo.

INFO INGRESSO

Ingresso libero fino a esaurimento posti, è previsto protocollo Covid-19, obbligatorio munirsi di mascherina.