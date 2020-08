Notizie del 14 agosto sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 24 i pazienti ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 14 agosto 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 13 agosto parlava di 16 nuovi casi. 24 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 209 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi erano compresi anche 472 pazienti deceduti; 2826 dimessi/guariti. I positivi erano 234.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 14 AGOSTO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Dal rapporto del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità si evince che nella settimana dal 3 al 9 agosto, che ci sono “importanti segnali di allerta per un possibile aumento della trasmissione”. Sono stati riportati 925 focolai di cui 225 nuovi, in aumento per la seconda volta consecutiva. Le Regioni con Rt maggiore di uno erano nove: tra queste anche l’Abruzzo, iniseme a Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,Toscana e Veneto. La maggior parte dei nuovi focolai di Covid-19 che si sono registrsti in Italia era dovuta a persone che arrivano dall’estero o che rientrano dopo le vacanze fuori dall’Italia. Da ieri chi rientra da Malta, Grecia, Spagna e Croazia deve necessariamente sottoporsi al tampone al rientro.

Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ai microfoni di Skyha dichiarato che lo scenario attuale dei contagi é ancora gestibile e governabile. Ha sottolineato l’importanza di mascherina e ditanziamento per ntenere la diffusione del contagio fino a quando non ci sarà il vaccino, che ci si auspica sia disponibile entro la fine dell’anno. In caso di inosservanza delle precauzioni, un nuovo lockdown sarà inevitabile.