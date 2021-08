“Vi stavo aspettando” in scena la Museo Paparella Treccia: ecco quando

PESCARA – Riparte anche in questo 2021 il progetto “Il Florian e i Musei” che la scorsa estate aveva accompagnato il pubblico pescarese con pomeriggi ricchi di storia, arte, musica, ambientati nei musei della città.

Quest’anno si torna al Museo Paparella Treccia, con lo spettacolo “Vi stavo aspettando – dalle Metamorfosi di Ovidio alle Ceramiche di Castelli” per tre giorni di repliche martedì 3 agosto, martedì 10 agosto e mercoledì 11 agosto con tre orari disponibili ore 18.10-18.30-18.50.

Il progetto, nato lo scorso anno, è stato molto amato dal pubblico, nel proporre la bella sinergia tra luoghi della cultura e teatro, grandi testi narrati dagli attori del Centro di produzione del Florian e grazie anche all’apporto della musica.

Lo spettacolo “Vi stavo aspettando” sì ambienta nel giardino di Villa Urania, della Fondazione Raffaele Paparella Treccia e Margherita Devlet, posto magico ed evocativo, ricco di sculture di grande importanza e bellezza. La drammaturgia si lega alle opere custodite nel museo, una straordinaria raccolta di maioliche artistiche di Castelli, datate tra il il XVI e il XIX secolo. Proprio dall’apparato figurativo delle ceramiche si dipana il racconto dei quattro attori: le Metamorfosi di Ovidio.

I personaggi del poema del nostro conterraneo si animano con le storie di Diana, Atteone, Venere, Adone, Pigmalione, Polifemo, Galatea, fino a Pan e Siringa. Un percorso nella mitologia classica greca e romana, riscritto da Alessio Tessitore che ne cura la drammaturgia e la regia.

I quattro protagonisti dello spettacolo sono le voci storiche del Florian come la direttrice Giulia Basel, Flavia Valoppi, Alessio Tessitore e Daniele Ciglia.

A guidare il pubblico nel giardino ci sarà la musica dal vivo, curata da Manuela Martinelli ed eseguite al flauto dal vivo da Cristina Santonastaso e Benedetta Pennese.

Si ringrazia il Presidente della Fondazione Paparella Treccia, Dott. Augusto Di Luzio, memoria storica del Museo e della Fondazione stessa e appassionato curatore della collezione, e le collaboratrici del Museo che introdurranno il pubblico alle collezioni in mostra, visitabili come ultima tappa del percorso. Coordinamento museo Arianna Chiriatti (direttrice scientifica) Virna Caranci, Raffaella Cordisco, Federica D’Amato, Martina Puca.

Lo spettacolo si terrà nel Giardino del Museo in Via Piave angolo via Regina Margherita. Per partecipare è necessario prenotare ai numeri 085 4224087 SMS o WhatsApp al numero 393 9350933. Posti limitati

La rassegna “Il Florian e i Musei” si avvale dell’apporto del MIC, della Regione Abruzzo, del Comune di Pescara e del museo Paparella Treccia. Lo spettacolo si terrà con il dovuto distanziamento secondo la normativa vigente, ma si raccomanda l’uso della mascherina. Museo Paparella Treccia ingresso spettacolo+visita al museo posto unico €10

INFO www.florianteatro.com

organizzazione@florianteatro.it

addetto stampa Isabella Micati 3931617669 stampa@florianteatro.it

FLORIAN METATEATRO Centro di Produzione Teatrale

via Valle Roveto 39 65124 Pescara