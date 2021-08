Al via il Festival “All’ombra del Castello” a Celano: il programma

In programma eventi culturali, musicali e di intrattenimento. Primo appuntamento il 1° agosto con lo storico gruppo Hoop 81

CELANO – Al via domenica 1 agosto il Festival “All’ombra del castello”: un cartellone estivo pieno di eventi culturali, musicali e di intrattenimento organizzato dalla Pro Loco di Celano, in collaborazione con l’Ufficio Turistico.

Nella splendida cornice del castello Piccolomini il primo appuntamento è con lo storico gruppo Hoop 81, domenica 1 agosto alle 21.30 in Largo Cavalieri di Vittorio Veneto.

Dopo mesi di stop forzato dovuto alla pandemia in atto, riparte così il mondo dello spettacolo

nel pieno rispetto delle normative anti Covid.

Tutti gli eventi sono patrocinati dal Comune di Celano e sponsorizzati dall’associazione A.S.A.S. Associazione Stella.

“La Pro Loco di Celano è orgogliosa di annunciare l’inizio del Festival Culturale e ringrazia tutta l’amministrazione del Comune di Celano, il Sindaco Settimio Santilli, l’assessore con delega alla Pro Loco Tony di Renzo, lo sponsor A.S.A.S. Associazione Stella.

Ci tengo a ringraziare, ulteriormente, Mafalda Di Berardino e Chiara Di Giustino e tutti i soci che si sono prodigati in maniera impeccabile e instancabile per presentare alla Città un calendario culturale in grado di soddisfare persone di tutte le età” – è il commento del Presidente Guido Villa.

Il programma

1 agosto, ore 21.39

Hoop 81 – Largo Cavalieri Vittorio Veneto

3 agosto

16.30 Magicbula eventi, animazione per bambini

21,30 Woman’s Voice – Piazza San Giovanni a cura dell’Associazione La Scala di Seta

4 agosto, ore 21.30

00 Niente – Piazza San Giovanni

5 agosto

18.30 Aperitivo letterario – Parco della Rimembranza, Associazione culturale La Madia

21.30 Vitaliani Cerasani Duo Jazz Piazza San Giovanni Associazione Musicale Thelonius

6 agosto

18.30 Aperitivo letterario – Parco della Rimembranza, Associazione culturale La Madia

21.30 Viaggio nella musica Rom con Alexian Group – Associazione culturale La Madia – Piazza San Giovanni

7 agosto

18.30 Flash Mob – ASG Show Dance Celano Parco della Eimembranza e Piazza IV Novembre

21.30 Piece teatrale “Poesie e prose” – Piaza San Giovanni Associazione Culturale Novevento

8 agosto

18.30 Alabama Dixie Band itinerante

21.30 Vittoria Montagliani – One Man Band – Parco della Rimembranza

14 agosto ore 11.30

Incontro di pugilato – Piazza IV Novembre

17 agosto ore 21.30

The Jester – Largo Cavalieri di Vittorio Veneto

18 agosto ore 21.30

Raf canta Pino “Una storia da raccontare” – Largo Cavalieri di Vittorio Veneto

30 agosto ore 21.30

Corrado Oddi, Trio Cardoso “Un viaggio chiamato amore” – Piazza San Giovanni