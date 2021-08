Francesca Lucente confermata alle Panthers per la stagione 2021/2022

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La società Panthers Roseto comunica ufficialmente la riconferma di Francesca Lucente, esterna pescarese classe 1997, che rimarrà tra le fila biancazzurre per la terza stagione consecutiva.

Dopo i trascorsi nella propria città d’origine vestendo le casacche di Adriatica, Phoenix e YALE, Francesca è diventata una fondamentale pedina nello scacchiere rosetano, abbinando alle doti realizzative una costante presenza in difesa ed a rimbalzo che l’hanno resa una delle Pantere più continue e affidabili: nella passata stagione ha chiuso con 8.7 punti di media, andando per sette volte in doppia cifra.

FRANCESCA LUCENTE

“Sono passati ormai due anni da quando sono arrivata a Roseto, e devo tantissimo a questa società: ogni volta è come tornare a casa, perchè il clima è quello di una famiglia che trasmette serenità da tutti i punti di vista. Sono felice di poter continuare a condividere con loro questa passione, cercando di dare sempre il meglio ed arrivare al tanto atteso obiettivo, che una società come le Panthers merita!”.

COACH WILLIAM ORLANDO

“Quella di Francesca è una conferma importante: è stata una grande protagonista della scorsa stagione, e spero lo sarà ancora di più nella prossima. Mi fa piacere allenarla perchè la reputo una giocatrice talentuosa, ma con ancora tanti margini di miglioramento. La sua capacità di cambiare le partite e mettere punti importanti a referto saranno un valore aggiunto che potrà dare alla squadra”.