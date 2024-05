Vela Day 2024: tutti i circoli aderenti in Abruzzo

L’ 1 e il 2 giugno un’occasione da non perdere per chi vuole provare una barca a vela prima su un simulatore e poi ad andare in acqua

FRANCAVILLA AL MARE – Anche quest’anno la FIV, Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy of moving e le Società affiliate promuove la cultura del mare e lo sport della vela attraverso l’appuntamento del Vela Day. Un evento dedicato a tutti coloro che, dai sei anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire quanto sia affascinante il mondo della vela. In Abruzzo sono 11 i circoli della IX Zona FIV Abruzzo e Molise che aderiscono all’iniziativa e presso i quali tutti possono andare per provare e conoscere questo bellissimo sport nei giorni di sabato 1 giugno e domenica 2 giugno ossia il Circolo Nautico Francavilla, il Circolo Nautico di Vasto, il Circolo Velico Roseto “Azzurra”, la Lega Navale Italiana Giulianova, la LNI Ortona, la LNI Pescara, il Circolo Nautico Pescara 2018, Svagamente, il Circolo Velico “La Scuffia”, il Circolo Nautico “V. Migliori” di Giulianova e il Circolo Velico Ortona che ha posticipato le giornate al week end successivo il 7, 8 e 9 giugno.

Un’occasione da non perdere per chi vuole capire e provare una barca a vela prima su un simulatore e poi ad andare in acqua al seguito di un istruttore. L’esperienza è gratuita e sarà una vera festa dello sport alla quale possono partecipare scuole, famiglie e gruppi di amici. Ci saranno regali e gadgets per tutti, verrà offerta una tessera della FIV e anche l’opportunità di vedere da vicino giovani atleti che si cimenteranno in dimostrazioni. Non mancheranno iniziative per sensibilizzare sull’importanza della sostenibilità e della protezione dell’ambiente marino. Prima di andare è sempre meglio individuare il circolo e telefonare per prenotarsi.