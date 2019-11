Subba and the Roots: nuovo singolo e tappa abruzzese del tour

La band di giovani musicisti si esibirà al Garbage di Pratola Peligna venerdì 22 novembre per una tappa del suo tour nazionale

PRATOLA PELIGNA (AQ) – Inarrestabili i Subba and the Roots, band indipendente romana già molto apprezzata dal pubblico della capitale: a un anno dalla vittoria del Premio Nuovo IMAIE a MArteLive 2018 partono per un tour nazionale di dieci date. Le prime due date saranno il 22 novembre al Garbage Club di Pratola (AQ)

I Subba and the Roots tornano con un nuovo singolo: “Dimmi perché” sarà disponibile dal 16 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Nati nel 2013, i Subba and the Roots iniziano a farsi conoscere nella fervente scena musicale di Roma proponendo un sound che richiama reggae, soul e hip hop.

La band è composta da Marcello Sanzò (voce e tromba), Beatrice Rigillo (voce e sax), Alessandro Della Porta (voce e tastiera), Edoardo Lena (chitarra), Filippo Comin (basso) e Guglielmo Cappellini (batteria).

Definiti una delle realtà emergenti più interessanti del territorio romano, ad ottobre 2018 i Subba and the Roots pubblicano il loro primo album di inediti dal titolo “Brinda!”, scritto, arrangiato e prodotto dalla stessa band. La tracklist racconta tutto il percorso artistico della band, ripercorrendo le sonorità che hanno caratterizzato i loro precedenti lavori.

Alla fine del 2018 i Subba and the Roots vincono il bando “NUOVOIMAIE”, aggiudicandosi un budget di 15.000€ per dar vita ad un tour di 8 date in Italia e all’estero che partirà nei prossimi mesi.