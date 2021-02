Valerio Donnini nuovo coordinatore Pd San Giovanni Teatino

SAN GIOVANNI TEATINO – Nei giorni scorsi il circolo del Partito Democratico di San Giovanni Teatino, al termine dell’assemblea, tenuta in modalità da remoto per le vigenti restrizioni alla circolazione, ha eletto coordinatore del circolo cittadino l’avv. Valerio Donnini.

All’assemblea, che ha portato all’elezione del nuovo coordinatore, hanno potuto partecipare tutti coloro i quali, nessuno escluso, hanno voluto contribuire al dibattito aperto e finalizzato a rinnovare l’impegno per l’apertura al dialogo con forze sociali, economiche e con le entità associative locali.

La segreteria provinciale e regionale hanno sostenuto e dato mandato politico pieno al nuovo coordinatore, così da spiegare un’azione politica attiva e proattiva, che porti le sensibilità ed il ruolo del partito nella campagna per le prossime elezioni amministrative ed hanno assicurato che l’attività del circolo verrà supportata anche con la necessaria attenzione sul piano politico, sociale e dell’amministrazione centrale, portando le tematiche di cui il circolo si occuperà all’attenzione dei piani politici ai vari livelli.

Il PD di San Giovanni Teatino riprende quindi un percorso politico, che comunque non si esaurirà con le elezioni, ma che, come è naturale per un partito che vuole essere seria presenza politica e sociale nella città, proseguirà un’attività di ascolto della cittadinanza e di elaborazione di proposte e soluzioni relative alle questioni più rilevanti per la collettività di San Giovanni Teatino.