Scomparsa di Luciano Crescentini, il cordoglio del Comune di Giulianova

Avviate le procedure per istituire il Lutto Cittadino. Prima dei funerali il feretro verrà portato in sala consiliare per rendere omaggio all’impegno politico dell’ex consigliere ed assessore comunale

GIULIANOVA – “Oggi Giulianova piange uno dei suoi figli più generosi, un esempio di bontà e condivisione, che ha saputo infondere all’impegno politico il valore della fratellanza. Oggi la comunità giuliese saluta Luciano Crescentini, scomparso prematuramente nella sua abitazione”.

Il sindaco Jwan Costantini e l’amministrazione comunale si stringono attorno al dolore dei cari e degli amici di Luciano, uomo dalle doti umane straordinarie che ha riversato anche nell’impegno politico, quando ha rivestito l’incarico istituzionale di consigliere comunale di Sinistra Unita ed assessore alla Cultura, Eventi e Democrazia Partecipata, nel corso dei due mandati del sindaco Francesco Mastromauro. Ha prestato servizio all’ospedale “Maria S.S. dello Splendore” di Giulianova come operatore sanitario del laboratorio analisi, lavoratore instancabile e disponibile, capace sempre di un gesto di conforto e disponibilità nei confronti dei pazienti.

“Mi sento di ringraziare Luciano, ex consigliere ed assessore del nostro Comune per l’esempio di bontà ed umanità che ha dato a tutti noi – dichiara il sindaco Costantini – tutti noi gli dobbiamo molto, tutta la città, ognuno di noi custodirà un gesto, un ricordo, una parola. Per commemorare una così grande anima ho avviato le procedure per proclamare il lutto cittadino”.

Prima dei funerali di Luciano Crescentini, il sindaco ha espresso la volontà che il feretro venga portato in sala consiliare per un ultimo saluto, a cui potranno partecipare tutti gli amministratori e consiglieri, anche coloro che hanno condiviso con lui il percorso politico.