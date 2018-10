Giulianova, “Progetto Teatrale Knà”: dall’8 ottobre la V edizione

GIULIANOVA – Nel mese di ottobre prenderà il via la V Edizione “Progetto Teatrale Knà” dell’Associazione Culturale Knà di Giuliana Cianci e Francescomaria Di Bonaventura.

Dall’8 all’11 ottobre sarà possibile partecipare gratuitamente al primo incontro in ciascun corso di interesse. I corsi per bambini e ragazzi saranno pomeridiani mentre il corso adulti verrà svolto nelle ore serali.

“Il percorso che proponiamo – spiegano Giuliana e Francescomaria – ha come obiettivo principale quello di creare un gruppo coeso di persone, con più o meno esperienze nell’ambito teatrale, con il quale partire da zero per creare un’abile o un’impacciata messinscena. L’importante è mettersi in gioco, come ci insegnano altre lingue che con i verbi “to play, jouer, spielen, ecc” vogliono dire “recitare”, ed essere pronti a stupirsi del tutto e del nulla, proprio come bambini.”

Il corso si terrà a Giulianova e prevede un incontro settimanale. Ci sarà la possibilità di intensificare gli incontri per partecipare ad eventi culturali programmati: performance, spettacoli itineranti, video, letture e tanto altro.

Il Progetto teatrale Knà partirà da lunedì 8 ottobre con i seguenti orari:

bambini e ragazzi delle scuole primarie e medie, primo incontro gratuito lunedì 8 ottobre alle 17,00 alla Scuola G. Braga;

ragazzi dai 14 anni in su, giovedì 11 ottobre alle 18.00 al Centro Socio Culturale dell’Annunziate in viale dei Pioppi;

adulti dai 18 anni in poi, giovedì 11 ottobre alle 20.30 al Centro Socio Culturale dell’Annunziate in viale dei Pioppi.

Successivamente, in base alle adesioni, organizzeremo opportunamente i gruppi e gli orari.

Per maggiori informazioni contattateci ai seguenti recapiti:

349 1261719 – 347 0853487

info@associazioneculturalekna.it

È possibile visionare alcune fotografie degli spettacoli delle scorse edizioni del “Progetto Teatrale Knà” sulla pagina Facebook: Knà: https://www.facebook.com/AssociazioneCulturaleKna/