Croce Rossa di Pescara, Sabato la consegna dei premi “Incentivo allo studio”

PESCARA – Per la tredicesima edizione del Premio “Incentivo allo studio” dedicato ad Anna Maria Chiacchia, Sabato 6 ottobre, alle ore 16.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, saranno consegnati i premi agli studenti meritevoli appartenenti alle famiglie in difficoltà che, ogni giorno, si rivolgono al nostro Comitato di Croce Rossa, in cerca di assistenza.

Un appuntamento importante in quanto saranno erogati premi per le scuole elementari, medie e superiori.

Una commissione appositamente istituita ha individuato i meritevoli, sulla base del giudizio e/o voto finale dell’anno scolastico trascorso.

“É bello constatare che il nostro essere volontari della Croce Rossa, con queste iniziative in favore dei più giovani, diventa motivo di speranza per formare nuove generazioni che abbraccino la cultura e lo studio – dice l’avvocato Fabio Nieddu, Presidente del Comitato di Pescara- Ed è ancora più emozionante pensare che, con queste iniziative, diamo la possibilità alle famiglie con difficoltà economiche di valorizzare i talenti dei propri figli per essere messi a frutto. Tutto ciò mi riempie di speranza per il futuro della nostra Comunità. Credo che sia uno dei più bei investimenti di parte delle somme che quotidianamente fatichiamo per introitare con i servizi sanitari”.

“In questa società che sta perdendo molti valori, continua Marisa Camplese, delegata al sociale dello stesso Comitato, premiare i giovani seppur con importi non certo importanti ma frutto di un lavoro che, ogni anno, ci vede presenti sul territorio, ha una valenza educativa molto elevata. È, insomma, incentivare una speranza”.

Appuntamento, quindi, sabato 6 ottobre, dalle ore 16.30. Allieterà la serata alla quale seguirà un rinfresco, il maestro Lucio Cupido.