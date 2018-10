POTENZA PICENA – Nunzio Lanci & Co ricambiano la visita del 26 settembre, quando la GoldenPlast era arrivata ad Ortona per i consueti test pre-campionato. L’allenamento finì con il risultato di per tre set a due in favore degli ortonesi. Si anche il penultimo appuntamento pre-season per la Sieco Service Ortona che in terra marchigiana, contro i pari categoria della GoldenPlast Potenza Picena, trova un risultato piuttosto inconsueto per un match di pallavolo. L’allenamento congiunto termina infatti con il punteggio di due set pari.

Parte bene la SIECO che schiera in campo la formazione tipo. Un set intenso, giocato punto su punto che vede gli abruzzesi allungare nella parte finale, tanto da aggiudicarsi il primo parziale con il punteggio di 22/25. Nel secondo set è la Goldenplast a condurre le danze con la Sieco costretta ad inseguire gli avversari che arrivano anche ad avere un vantaggio consistente: 13-9. Poi però un ritorno di fiamma dei bianco-azzurri che riescono dapprima ad agguantare il pari e poi a fare proprio anche il secondo set con il medesimo punteggio: 22/25.

Il terzo Set vede Nunzio Lanci operare qualche cambio. Entrano dal principio Fiscon per Dolfo e Sitti per Andrea Lanci. Il set è sulla falsa riga dei precedenti e le due formazioni si danno battaglia fino alla fine, quando la GoldenPlast strappa la vittoria finale dalle mani della SIECO aggiudicandosi il parziale ai vantaggi: 27/25

Dopo breve colloquio, i due tecnici decidono che il prossimo set chiuderà i giochi, qualunque sia il risultato finale ed ecco quindi la girandola dei cambi. Rispetto al set precedente, per la SIECO rimangono in campo Simoni, Sitti e Marks. Spazio a Fiscon, Berardi, Pesare e Sorrenti. Più tardi Nunzio Lanci farà entrare Menicali nell’insolito ruolo di opposto, per permettere a Mark di tirare il fiato. Meglio la GoldenPlast che stacca i locali vincendo il set con il punteggio di 18/25. Ecco che il test tra Sieco e GoldenPlast si conclude con un bizzarro 2-2.

Ultimo passo di avvicinamento alla prima di campionato sarà sabato 6 ottobre, con un prestigioso allenamento congiunto con la Globo Sora di SuperLega. Il test avrà inizio alle ore 18.30 e l’ingresso sarà libero.

GoldenPlast Potenza Picena – Sieco Ortona 2-2 (22/25 – 22/25 – 27/25 – 18/25)