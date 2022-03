L’Università degli Studi di Teramo aderisce a “M’illumino di meno”

TERAMO – Anche quest’anno l’Università di Teramo aderisce a M’illumino di meno, la giornata di mobilitazione internazionale per il risparmio energetico lanciata da Caterpillar, il programma di Radio2, spegnendo le luci del Campus. Per l’occasione il rettore Dino Mastrocola ha annunciato che l’illuminazione esterna sarà ridotta in maniera permanente del 60%.

Appuntamento domani, venerdì 11 marzo, dalle ore 18.00 alle 20.00 su RadioFrequenza, la radio dell’Università di Teramo, in diretta con il rettore Dino Mastrocola, Emilio Chiodo, delegato della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) e Maurizio Verna, assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Teramo, che parlerà di un progetto che prevede piste ciclabili per migliorare i collegamenti tra le stazioni ferroviarie e le sedi dell’Università.

Parteciperanno inoltre alla diretta Carlo Ricci, direttore del GAL Costa dei Trabocchi, i promotori di Slow Ride e Francesca Filippi, protagonista di storiche pedalate.