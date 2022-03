Tennis, Challenger di Roseto: i risultati del 10 marzo 2022

Oggi successo di Flavio Cobolli che prevale sul francese Gautier. Due italiani ancora in corsa nei quarti del challenger di Roseto degli Abruzzi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nella quinta giornata del Challenger di Roseto degli Abruzzi si sono completati gli incontri degli ottavi del singolare alla presenza di un numeroso pubblico, complice anche il sole e la temperatura più mite.

Flavio Cobolli (177) conquista l’accesso ai quarti sconfiggendo in due set il francese Alexis Gautier (361). Senza storia la prima frazione di gioco durante la quale l’italiano si è imposto con un perentorio 61. Nel secondo set Gautier tenta il recupero sfoderando colpi e grinta. Cobolli mantiene il passo senza farsi irretire e conquistando il break decisivo all’undicesimo gioco. 61 75 il punteggio finale.

Non è riuscito nell’impresa Alessandro Giannessi (186) sconfitto in due set in un’ora e 25 minuti dall’esperto Lucas Rosol (288), ex 25 al mondo. Nel secondo set Giannessi ha provato a rimettersi in carreggiata ma nulla da fare, 63 64 il risultato finale.

Sorpresa nel match tra i due spagnoli Nikolas Sanchez Izquierdo (300) e Bernabe Zapata Miralles (118). Il qualificato Sanchez riesce ad avere la meglio sul più quotato Zapata Miralles, al termine di un incontro dall’andamento altalenante durato quasi due ore. Il primo set combattuto lo conquista Sanchez 75 mentre nella seconda frazione di gioco c’è la reazione di Zapata Miralles che infligge un 6 a 0 all’avversario. Nella terza partita riprende vigore Sanchez e chiude il match concedendo tre game al connazionale.

Nell’ultimo match di singolare della giornata di oggi, il zakaco Tomofey Skatov (221) ha avuto la meglio sul portoghese Joao Domingues (305).

Domani in programma i quattro incontri dei quarti del singolare. Nella parte alta del tabellone la testa di serie numero uno, lo spagnolo Carlos Taberner (105) affronta il connazionale Carlos Gimeno Valero (458), mentre l’altro spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo (300) dovrà vedersela con il ceco Lukas Rosol (288).

Nella parte bassa troviamo gli ultimi due italiani rimasti in gara: Andrea Arnaboldi (245) opposto al portoghese Nuno Borges (161) e Flavio Cobolli (177) che se la vedrà contro il kazaco Tomofey Skatov (221).