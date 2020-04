Università di Chieti, Coaching Week dal 20 online dal 20 aprile

Il ciclo di incontri gratuiti, aperto a chi ha conseguito un titolo presso l’Università di Chieti -Pescara sarà on line, dal 20 al 23 aprile

CHIETI – Coaching Week è un intervento organizzato dall’Ateneo “Gabriele d’Annunzio”, per mezzo del proprio Servizio centrale di Placement e la Fondazione Emblema, riservato a tutti gli iscritti ed a quanti hanno già acquisito un titolo presso l’Università di Chieti – Pescara.

La principale mission dell’Ateneo, sul fronte del Placement, è agevolare l’occupabilità degli iscritti e dei laureati. Per il raggiungimento di tale obiettivo l’Università, oltre ad intervenire direttamente, si pone, per alcuni ambiti, in un regime di ascolto continuo nei confronti di quegli stakeholder che possono contribuire al rafforzamento di una rete di collaborazioni, utile a massimizzare le opportunità.

Coaching Week prevede un ciclo di incontri gratuiti che mira a fornire un rafforzamento degli strumenti di empowerment. Si è proposta la costruzione di in percorso funzionale a preparare i partecipanti al confronto diretto con i datori di Lavoro. Gli eventi si terranno on line, dal 20 al 23 aprile, tutti i giorni alle ore 11, sui canali WEB della Borsa del Placement. Si avrà la possibilità di partecipare e di intervenire in diretta video e chat.