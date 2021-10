UNICO e Anas si incontrano per parlare di sviluppo del territorio

L’incontro tra UNICO e il responsabile ANAS per una strategia comune di sviluppo dei territori sarà il 4 ottobre

L’AQUILA – UNICO Gran Sasso incontra l’ANAS in un importante momento di confronto e pianificazione su strategie di sviluppo, collegamenti infrastrutturali, turismo e ripartenza dei territori.

L’appuntamento tra il Presidente di UNICO Giuseppe D’Alonzo e il sub Commissario straordinario di Governo ing. Fulvio Maria Soccodato, anche responsabile Anas per il ripristino della rete stradale nel cratere sismico, è in programma martedì prossimo, 4 ottobre, e sarà un importante momento per i 22 Sindaci della rete: “Siamo pronti a definire con lui le tappe di un fondamentale percorso di sviluppo territoriale, economico e sociale” dichiara D’Alonzo “all’interno del quale è facile immaginare l’importanza della realizzazione delle opere viarie di collegamento tra la costa e le aree interne, come l’estensione della Teramo-mare, o la connessione tra territori confinanti e ricchi di interesse turistico e penso al raccordo tra la SS80 e la SS81 mare-Ascoli Piceno, o ancora, come stabilito dalla recente Cabina di Regia presieduta dal Commissario Legnini, la progettazione del V lotto della L’Aquila-Amatrice, impulso alla rinascita e allo sviluppo dell’area”.

L’incontro, richiesto dalla rete dei Comuni, ha trovato immediata apertura all’ascolto e alla collaborazione da parte dell’ing. Soccodato che si è reso disponibile a sedersi attorno ad un tavolo per gettare le basi di una comune strategia di miglioramento dei collegamenti viari tra territori, che si sposi con l’idea che è alla base di tutte le progettualità di UNICO: lo sviluppo dei territori in rete, in un’ottica di integrazione e di creazione di un “sistema” generatore di reciproche premialità per i territori.