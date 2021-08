“Una notte in Italia” a Casoli: ecco quando si svolgerà

Sabato 7 agosto a Palazzo Tilli serata dedicata ai grandi cantautori italiani con gli artisti dell’Accademia Internazionale della Voce

CASOLI – Sarà la musica dei grandi cantautori italiani la protagonista assoluta di “Una notte in in Italia”, serata in programma sabato 7 agosto, alle ore 21, sulla terrazza di Palazzo Tilli di Casoli (Chieti) con ingresso libero (solo su prenotazione chiamando il numero 342.5501354). Si esibiranno cantanti e musicisti dell’Accademia Internazionale della Voce di Pescara, che proporranno al pubblico un repertorio di forte impatto e varietà.

“Il pubblico avrà modo di ascoltare le canzoni più belle di Lucio Dalla, Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco, Pino Daniele, Franco Battiato, Ivano Fossati e di altri cantautori italiani – spiega Antonella Allegrino, proprietaria di Palazzo Tilli – Sono brani senza tempo che suscitano sempre una grande emozione in chi li ascolta. Saranno eseguiti dagli artisti dell’Accademia Internazionale della Voce, che proporranno una loro interpretazione e un loro arrangiamento. Ancora una volta Palazzo Tilli sarà un luogo in cui si combineranno storia, arte, cultura e musica in una serata all’insegna della bellezza”.

“L’Accademia è un luogo dove si impara a conoscere la propria voce per sfruttarne appieno le potenzialità – sottolinea la master trainer Alessandra De Luca – Ci si misura con l’esperienza del palco, si canta insieme ad altri musicisti in live performances e si può imparare anche a suonare uno strumento. Con lo spettacolo di sabato avremo modo di portare la nostra arte, la nostra esperienza e la sensibilità artistica in un luogo suggestivo e ricco di armonia come Palazzo Tilli”.

Canteranno sabato 7 agosto: Valentina Coletti, Isabella Pesolillo, Maila Masci, Andrea Belisari, Fabio Luongo e Alessandra De Luca.

Suoneranno Francesco Marranzino al basso elettrico, Stefano Monti alla batteria, Fabio Luongo alla chitarra e Alessandra De Luca al pianoforte.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

In occasione dell’evento di sabato sarà possibile prenotare una visita guidata all’interno del Palazzo, in programma alle ore 19. Le visite guidate potranno essere prenotate anche il giovedì e la domenica alle ore 19.

Per info, prenotazioni visite guidate all’interno del Palazzo e spettacoli: 342.5501354