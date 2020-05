Un giorno in più … al mare: iniziativa turistica da Silvi Marina

La pensione Elsa supporta la ripresa economica e promuove il turismo tramite l’iniziativa: “tutti al mare! #ungiornoinpiù”. Ecco di cosa si tratta

SILVI MARINA – La pensione Elsa, struttura alberghiera di Silvi Marina presente sul territorio dal 1970 ed incastonata nella meravigliosa costa abruzzese, promuove la ripartenza del nostro paese a partire dal turismo: un giorno in più di vacanza gratis a tutti i suoi clienti.

“Questo periodo di difficoltà, incertezza e paura, ci ha reso tutti più fragili sia a livello emotivo che economico, ma ora è il momento di rialzarci e di riniziare a sorridere, è per questo che vogliamo dare a tutti la possibilità di andare in vacanza e nel nostro piccolo lo facciamo regalando un giorno in più di soggiorno ai nostri clienti e a tutti coloro che vorranno venire a scoprire la bellezza dell’Abruzzo e delle nostre coste” afferma Ida, proprietaria della Pensione Elsa.

L’iniziativa “Tutti al mare! #ungiornoin più“ è già attiva e vi si accede prenotando un soggiorno presso la struttura. L’iniziativa vuole essere uno strumento tramite il quale promuovere il territorio e le eccellenze italiane, nello specifico abruzzesi, e facilitare la spesa vacanze per i cittadini e le famiglie che hanno risentito della crisi.

La Pensione Elsa punta in questo modo a valorizzare il territorio, i prodotti e le eccellenze locali, facendo scoprire ai propri ospiti la qualità della proposta abruzzese e la bellezza dei paesaggi. In tema di valorizzazione infatti La Pensione Elsa porta avanti anche due progetti artistici che arricchiscono la proposta culturale locale e ne valorizzano i talenti: “Cartoline dalla Quarantena”, le opere sviluppate durante la quarantena da dieci artisti locali diventano delle vere e proprie cartoline inviate in tutto il mondo e regalate agli ospiti della struttura e “un film al mare”, rassegna cinematografica con appuntamento settimanale fruibile in modo gratuito e direttamente con i piedi nella sabbia. Un modo per supportare la ripresa dell’economia tramite il turismo e regalare una bellissima vacanza dopo tanta fatica a chiunque vorrà riscoprire la bellezza italiana.

LA PENSIONE ELSA

Struttura alberghiera presente dal 1970 a Silvi Marina, direttamente sul mare con spiaggia privata ed una grande terrazza con una vista mozzafiato. La Pensione Elsa si posiziona come punto di riferimento per le vecchie generazioni, data la sua forte presenza temporale, ed anche per le nuove generazioni, grazie all’Elsa Bistrot, beach bar direttamente sul mare animato da un’importante programmazione musicale (in tempi normali) e culturale.

INFO SU

http://www.albergoelsa.com/

https://www.facebook.com/elsabistrot/

https://www.instagram.com/elsabistrot/