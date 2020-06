Ufficio Anagrafe a Teramo: ecco come cambiano gli orari

Di Giustino: “La disponibilità dei dipendenti assicura la turnazione necessaria e permette al Comune di assicurare un servizio primario, nella maniera più efficace e sicura”

TERAMO – Con apposito Atto, questa mattina sono state apportate modifiche all’orario dei dipendenti comunali, e di conseguenza a quelli di apertura al pubblico, per l’ufficio Anagrafe.

Il Dirigente, su sollecitazione dell’assessore Ilaria De Sanctis, ha disposto la modifica dell’orario di servizio dei dipendenti con attuazione della turnazione che garantisca la copertura dell’intera giornata, organizzata su sei giorni lavorativi settimanali. Si conferma, in ogni caso, la modalità di svolgimento di lavoro in smart working laddove la presenza in sede non risulti indispensabile.

Di conseguenza l’orario di apertura al pubblico, a partire da lunedì prossimo,15 Giugno, sarà il seguente:

lunedì 9.00/12.30 e 15.30/19.00

martedì 9.00/12.30 e 15.30/19.00

mercoledì Chiuso

giovedì 9.00/12.30 e 15.30/19.00

venerdì 9.00/12.30 e 15.30/19.00

sabato 9.00/13.00

La decisione è stata assunta considerando la necessità di limitare la contemporanea presenza di persone all’interno dei locali dell’ufficio anagrafe.

In ogni caso, si precisa che le attività di ricevimento al pubblico, fatta eccezione per le pratiche di morte e nascita, verranno garantite prioritariamente con modalità telefonica o telematica; nei casi nei quali il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi negli uffici avverranno in modo rigorosamente scaglionato e programmato mediante previa prenotazione di appuntamenti.

L’Assessore De Sanctis ringrazia la dirigente del Settore Tamara Agostini e il funzionario Adalberto Di Giustino “Per la collaborazione fornita, che ha consentito di definire orari di apertura che agevolino i cittadini ed evitino le file le quali, in particolare negli ultimi giorni, si stavano ripetendo con crescente frequenza. La disponibilità dei dipendenti, inoltre, assicura la turnazione necessaria e permette al Comune di assicurare un servizio primario, nella maniera più efficace e sicura”.