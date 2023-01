SPOLTORE – L’Istituto Comprensivo di Spoltore ha invitato Alberto Pellai, esperto di prevenzione in età evolutiva. L’appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune di Spoltore, è martedì 24 gennaio alle ore 18.00 per una diretta Youtube sul Canale Istituto Comprensivo Spoltore. Pellai parlerà con genitori, docenti ed educatori interessati a conoscere meglio la realtà con cui si confrontano i ragazzi, per comprendere cosa rischiano e trovare insieme nuove strade per proteggerli. Medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, Pellai è ricercatore nel dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli studi di Milano.

“Questo confronto, nell’ambito del Progetto Biblioteca, sarà solo il primo di una serie che vuole creare una sinergia tra la scuola e la nostra Biblioteca Comunale” sottolinea l’assessore alla cultura Roberta Rullo. “Promuoviamo questo incontro a distanza su argomenti di grande rilevanza che siamo sicuri siano molto cari a tutte le famiglie” prosegue l’assessore all’istruzione Francesca Sborgia. “Il tema dell’incontro è “Tutto troppo presto”: da sempre le vecchie generazioni considerano le nuove più fortunate, mentre i giovani sono convinti che i loro genitori avessero più libertà. Si tratta però di percezioni individuali spesso erronee e, per questo, un confronto qualificato con un esperto può aiutare a cambiare punto di vista e a una maggiore obiettività”.