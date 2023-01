“La razza umana è una sola”, incontro con gli studenti a Pescara

PESCARA – Anche quest’anno puntuale , Scienza Under 18 Pescara per l’Abruzzo promuove l’incontro con le studentesse e gli studenti sul tema: “La razza umana è una sola…tra scienza, storia ed arte”, che si terrà il 24 gennaio 2023 presso il teatro “Gianni Cordova”. Coinvolgere le ragazze e i ragazzi in attività al di fuori dell’aula, creando occasioni di approfondimento e arricchimento culturale sono tra gli obiettivi di Scienza under 18 Pescara per l’Abruzzo. Nell’ambito della Giornata della Memoria, Su18 Pescara per l’Abruzzo organizza , quest’ anno, in collaborazione con l’associazione Scuola, Cultura e Arte “Fulvio Luciani” una mattinata speciale. A partire dalle 9.30, alunne ed alunni delle scuole coinvolte saranno protagoniste/i e interagiranno con i relatori invitati a parlare sul tema della memoria . Il rispetto della persona e della diversità sono prima di tutto valori, prerequisiti irrinunciabili di civiltà. Scienza, storia e arte, intrecciandosi, aspirano a conoscere, esprimere e chiarire il reale.

Come Su18 Pescara per l’Abruzzo ci stiamo impegnando con risultati molto positivi a portare nelle scuole la comunicazione della scienza, e quindi il dialogo tra scienza e società. L’intento è trasformare i banchi di scuola in laboratori in cui crescere e diventare tutor di pratiche «sensate» da trasmettere agli adulti. Avremo anche quest’anno la collaborazione dell’Assessorato alla cultura del Comune di Pescara.

Le/i ragazze/i delle scuole abruzzesi, invitati a partecipare, potranno rivolgere a relatrici e relatori le loro domande , ma saranno loro stesse/i protagoniste/i con i lavori preparati per la giornata che vanno ad inserirsi in un percorso pluridisciplinare avviato nelle scuole(tavolo della didattica) e che durante l’evento saranno comunicati nelle varie forme comunicative (tavolo della comunicazione) Di razzismo non si può parlare in modo estemporaneo ed avulso da percorsi didattici, la riflessione deve essere parte integrante della vita quotidiana. A scuola bisogna discuterne in maniera interdisciplinare. Oggi più che mai vogliamo essere promotori di una campagna di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione razziale. «Coltivare la memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare», come dice Liliana Segre

Questo il programma della giornata del 24 gennaio 2023:

La giornata si aprirà con il brano musicale Schindler’s List , a cura dell’Istituto comprensivo Pescara 1 e interpretato da Martina Perretti – Flauto traverso ; Arianna Di Pasquale – Fisarmonica

Saluto delle Autorità: Carlo Masci sindaco di Pescara, Maria Rita Carota assessore alla Cultura; Gianni Santilli assessore alla pubblica istruzione, Nicola Mattoscio Presidente Fondazione Pescarabruzzo.

Intervento delle relatrici e relatori Carla Antonioli Presidente Associazione Scienza under 18 Pescara per l’Abruzzo ,Maria Flavia Zucco già Dirigente di Ricerca, Istituto di Medicina molecolare, CNR, Roma, Giandomenico Palka, già ordinario di genetica medica dell’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara , Gianni Orecchioni storico saggista-Presidente editrice Carabba , Gianni Melilla Presidente Associazione Scuola Cultura ed Arte «Fulvio Luciani».

Parteciperanno, con video e performance, le alunne e gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado “U.Foscolo”, Liceo Scientifico L. Da Vinci, Liceo Classico G. d’Annunzio, Liceo Artistico Musicale Coreutico MIBE , Liceo Scientifico “G.Galilei” Lanciano (Chieti)