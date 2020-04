Torricella Sicura, tentativo di furto finisce con tre arresti

Lo scorso febbraio una donna, con l’aiuto di due complici, aveva cercato di introdursi in un appartamento fingendosi medico della ASL

TORRICELLA SICURA (TE) – É finito male il tentativo di furto di una donna, che lo scorso 21 febbraio si era presentata presso l’abitazione di un ottantenne di Torricella Sicura come medico della ASL per cercare di convincere l’anziano a farla accedere nell’appartamento, con la scusa di dover procedere ad una visita medica domiciliare finalizzata alla concessione di una pensione di invalidità da parte dell’INPS.

A seguito di una complessa ed approfondita attività d’indagine, svolta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Teramo in sinergia con quelli di Torricella Sicura, è stata eseguita un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Teramo, su richiesta della Procura della Repubblica, per il reato di furto aggravato in concorso.

Oltre alla donna sono state arrestate altre due persone, ritenute complici: tutti e tre sono gravati da numerosi e recenti precedenti, anche specifici.